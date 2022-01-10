Hindistanlı ünlü oyuncu Sanaya İrani kimdir?

Sanaya İrani 17 Eylül 1983 Hindistan Mumbai doğumludur. Hindistan’ın en ünlü oyuncusu, menkeni ve dansçılılarından biridir. Boolywood dizi film sektöründe kendine yer bulmuş başaralı bir oyuncudur. 2016 yılında Mohit Sehgal ile evlenmiştir.

Sanaya İrani’nin yer aldığı diziler ve canlandırdığı karakterler?

2007 Left Right Left dizisi:

2008 Radhaa Ki Betiyaan Kuch Kar Dikhayengi dizisi:

2008 Miley Jab Hum Tum dizisi:

2011 Iss Pyaar Ko Kya Naam Doon dizisi:

2013 Chhanchhan dizisi:

2014 Rang Rasiya dizisi:

Sanaya İrani nasıl tüm dünyada tanınmaya başladı?

Hindistan’da yaşayan insanların büyük bir kısmının dini inancı Hinduizm’dir. Sanaya İrani’nin dini inancı da Hinduizm’dir. Kökeni Hindistan’a dayanan dine mensup kişilere ise Hindu deniliyor. Günümüzde Hinduizm, İslamiyet ve Hristiyanlık inancından sonra dünyada en çok mensubu bulunan üçüncü din olma özelliğine sahip.Cadet Sameera ShrooffSanayaGunjan BhushanKhushi Kumarı GuptaChhanchhan SarabhaiParvati Pratap Ranwat

Kariyerine reklam filmlerinde oynayarak başlayan Sanaya İrani’nin oyunculuk kariyerindeki yükselişi 2006 yılında yayınlanan Fanaa filminde yer almasından sonra başladı. Filimde Bobo karakterini canlandıran genç oyuncu bu dizi ile Boolywood sektöründe kendine yer bulmayı başardı. Oynadığı filim dünyada ve Türkiye’de izlenme rekorları kırmıştır. Türkiye’de de yayımlanan Bir Garip Aşk dizisinde de yer alan oyuncu tüm dünya tarafından tanınmaya başlamıştır.