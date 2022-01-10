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Hindistanlı ünlü oyuncu Sanaya İrani kimdir?

Boolywood film sektörünün başarılı isimlerinden olan Sanaya İrani oyuncu, dansçı ve mankenlik yapmaktadır. Türkiye’de ve dünyada birçok dizisi yayınlanmıştır. Bir Garip Aşk olarak Türkiye’de yayınlanan dizide yer alan oyuncu, Hint filim severlerinin ilgiyle takip ettiği bir dizi haline gelmiştir. Peki, dünyaca ünlü Hintli oyuncu Sanaya İrani kimidir? Sanaya İrani hangi dizilerde yer almıştır? Merak edenler için detaylar haberimizde.

10 Ocak 2022 Pazartesi 19:03
Hindistanlı ünlü oyuncu Sanaya İrani kimdir?
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Sanaya İrani 17 Eylül 1983 Hindistan Mumbai doğumludur. Hindistan’ın en ünlü oyuncusu, menkeni ve dansçılılarından biridir. Boolywood dizi film sektöründe kendine yer bulmuş başaralı bir oyuncudur. 2016 yılında Mohit Sehgal ile evlenmiştir.

Hindistan’da yaşayan insanların büyük bir kısmının dini inancı Hinduizm’dir. Sanaya İrani’nin dini inancı da Hinduizm’dir. Kökeni Hindistan’a dayanan dine mensup kişilere ise Hindu deniliyor. Günümüzde Hinduizm, İslamiyet ve Hristiyanlık inancından sonra dünyada en çok mensubu bulunan üçüncü din olma özelliğine sahip.

Sanaya İrani’nin yer aldığı diziler ve canlandırdığı karakterler?

2007   Left Right Left dizisi:

   Cadet Sameera Shrooff

2008   Radhaa Ki Betiyaan Kuch Kar Dikhayengi dizisi:

  Sanaya

2008   Miley Jab Hum Tum dizisi:

   Gunjan Bhushan

2011   Iss Pyaar Ko Kya Naam Doon dizisi:

   Khushi Kumarı Gupta

2013   Chhanchhan dizisi:

   Chhanchhan Sarabhai

2014   Rang Rasiya dizisi:

  Parvati Pratap Ranwat

Sanaya İrani nasıl tüm dünyada tanınmaya başladı?

Kariyerine reklam filmlerinde oynayarak başlayan Sanaya İrani’nin oyunculuk kariyerindeki yükselişi 2006 yılında yayınlanan Fanaa filminde yer almasından sonra başladı. Filimde Bobo karakterini canlandıran genç oyuncu bu dizi ile Boolywood sektöründe kendine yer bulmayı başardı. Oynadığı filim dünyada ve Türkiye’de izlenme rekorları kırmıştır. Türkiye’de de yayımlanan Bir Garip Aşk dizisinde de yer alan oyuncu tüm dünya tarafından tanınmaya başlamıştır.


Son Güncelleme: 10.01.2022 19:03
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Anahtar Kelimeler:
Sanaya İraniBoolywoodHindistanBir Garip Aşk
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