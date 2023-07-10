Hatice Şendil'in yüzündeki değişimin sırrı ortaya çıktı!

Ünlü oyuncu Hatice Şendil'in yüz değişikliği gündem oldu. Hatice Şendil sabah rutinini "Günaydın" notuyla paylaştı. Video, yüzündeki dönüşümün gizemi olarak yorumlanan yorumlarla dolup taştı.

Hatice Şendil oyunculuk kariyerine 2008 yılında izlenme rekorları kıran 'Kurtlar Vadisi' dizileri ile başlamış ardından 'Karadağ', 'Dila hanım', 'Kaderin Yazıldığı Gün' gibi dizilerinde rol almıştır. Hatice Şendil, en son FOX TV'nin sevilen dizileri arasında yer alan 'İyilik' adlı diziyle izleyicilerinin karşısına çıkmıştı.





Ünlü bir oyuncunun yüzündeki değişiklik son birkaç aydır gündemde.. Yüzünde meydana gelen değişimlere 'Yanaklarına ne oldu?', 'Aşırı estetikli' 'Dolgu botoks yaptırmış' şeklinde yorumlar yapılırken çok sayıda hayranı Hatice şendil'in önceki halinin daha güzel olduğunu savunduğu görüldü.





Sosyal medyada paylaştığı bir video Hatice Şendil'i yeniden gündeme getirdi. Ünlü oyuncu, sabah rutinini bir "günaydın" notu bırakarak paylaştı. Video, yüzündeki dönüşümün gizemi olarak yorumlanan yorumlarla dolup taştı.





'BUZLU SUYLA KANDIRIYOR'

Sosyal medyada; Hatice Şendil'in son videosuna 'neden dürüstçe söylemiyorsun', 'buzlu su ile aldatıyorsun', 'Ben de sana inandım', 'eski hali daha iyiydi' gibi yorumlar yapılıyor.