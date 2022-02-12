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Hadise'nin sevgilisi Mehmet Dinçerler'e banka şoku!

Ünlü şarkıcı Hadise'nin evlilik planları yaptığı sevgilisi Mehmet Dinçerler'in babasının bankaya 10 milyon borcu olduğu ve ödemediği ortaya çıktı. Edinilen bilgilere göre banka, borç tahsilatı için harekete geçti.

12 Şubat 2022 Cumartesi 18:57
Hadise'nin sevgilisi Mehmet Dinçerler'e banka şoku!
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Geçtiğimiz günlerde muhteşem bir yüzükle sevgilisi Hadise'ye evlilik teklifi yapan iş insanı Mehmet Dinçerler, bir süre sonra Hadise tarafında Instagram'da takip edilmemeye başlanmıştı. Hadise'nin bu hareketi kafaları karıştırırken ortaya ayrıldıkları yönünde iddialar atılmıştı.

Daha sonra Mehmet Dinçerler'in Instagram hesabını kapatması bu iddiaların daha fazla konuşulmasına neden olurken, Dinçerler, hesabının çalındığını açıklamıştı. Hesabını geri alan Mehmet Dinçerler, daha sonra sevgilisi Hadise tarafından tekrar takibe alınmıştı. 

Diğer taraftan Mehmet Dinçerler'in ekonomik alanda yaşadığı sıkıntılara da bir yenisinin daha eklendiği öğrenildi. Özel bir bankaya 10 milyon borcu olan Dinçerler ve babası Burhan Dinçerler'in borcunu ödemediği aktarılırken, bankanın paranın tahsilatını yapmak için harekete geçtiği belirtildi.

KAÇMA İHTİMALİ GÖZÖNÜNE ALINDI

Bankanın birçok kez uyarı yazısı göndermesine rağmen ödemeye ilişkin bir sonuç alamadıkları belirtilirken Dinçerler'in üzerlerine kayıtlı mülklerini devrederek kaçabilecekleri ihtimallerinin göz önüne alındığı ve bununla ilgili de mallarına ihtiyati haciz talebi yapıldığı kaydedildi. Mahkemenin ise söz konusu talebi kabul ettiği bildirildi.



Son Güncelleme: 12.02.2022 18:57
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HadiseMehmet DinçerlerBanka BorcuIhtiyati Haciz
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