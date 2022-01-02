Hadise ile sevgilisi Mehmet Dinçerler'den el ele pozlar!

Ünlü şarkıcı Hadise ve iş insanı Mehmet Dinçerler aşkı bir süredir dolu dizgin devam ediyor. Yeni yılda Kıbrıs'ta sahne alan Hadise'yi hem yalnız bırakmamak hem de yılbaşına birlikte girmek isteyen Mehmet Dinçerler, sevgilisiyle birlikte Kıbrıs'a gitti.

Ünlü şarkıcı Hadise, yılbaşı akşamı Kıbrıs'ta verdiği konserle herkesi kendisine hayran bırakırken geceye orkestrası ve dansçıları da damga vurdu. Özel gece için ünlü şarkıcı sevgilisi Mehmet Dinçerler de yalnız bırakmazken, Hadise sürekli sevgilisine sahneden seslendi. Hadise, sevgilisi için sevdiğim adam burada ve iyi ki hayatında ifadelerini kullandı.

Konser coşkusu ve aşk dolu sözlerin geçtiği gecenin sonunda ise Hadise'den bir paylaşım geldi. Instagram hesabından yeni yıl pozu paylaşan Hadise sevgilisi Mehmet Dinçerler'le olan el ele pozunu takipçileriyle paylaştı. Hadise'nin paylaşımı dakikalar içinde beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.