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Hadise ile sevgilisi Mehmet Dinçerler'den el ele pozlar!

Bir süredir iş insanı Mehmet Dinçerler ile bir birliktelik yaşayan ünlü şarkıcı Hadise, yeni yıl için gittiği Kıbrıs'ta uçağa binmeden havalimanında sevgilisiyle el ele verdiği pozları sosyal medya hesabından yayınladı. Hadise'nin paylaşımı dakikalar içinde binlerce beğeniye ulaştı.

02 Ocak 2022 Pazar 18:33
Hadise ile sevgilisi Mehmet Dinçerler'den el ele pozlar!
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Ünlü şarkıcı Hadise ve iş insanı Mehmet Dinçerler aşkı bir süredir dolu dizgin devam ediyor. Yeni yılda Kıbrıs'ta sahne alan Hadise'yi hem yalnız bırakmamak hem de yılbaşına birlikte girmek isteyen Mehmet Dinçerler, sevgilisiyle birlikte Kıbrıs'a gitti.

Ünlü şarkıcı Hadise, yılbaşı akşamı Kıbrıs'ta verdiği konserle herkesi kendisine hayran bırakırken geceye orkestrası ve dansçıları da damga vurdu. Özel gece için ünlü şarkıcı sevgilisi Mehmet Dinçerler de yalnız bırakmazken, Hadise sürekli sevgilisine sahneden seslendi. Hadise, sevgilisi için sevdiğim adam burada ve iyi ki hayatında ifadelerini kullandı.

Konser coşkusu ve aşk dolu sözlerin geçtiği gecenin sonunda ise Hadise'den bir paylaşım geldi. Instagram hesabından yeni yıl pozu paylaşan Hadise sevgilisi Mehmet Dinçerler'le olan el ele pozunu takipçileriyle paylaştı. Hadise'nin paylaşımı dakikalar içinde beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.


Son Güncelleme: 02.01.2022 18:33
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Anahtar Kelimeler:
HadiseMehmet DinçerlerKıbrıs KonseriYılbaşı Konser
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