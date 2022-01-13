Gülçin Hatıhan kimdir? Gülçin Hatıhan filmleri ve dizileri nelerdir ?

Türk televizyonlarında yayınlanan pek çok dizi ve filmde görev almasına karşın yurt dışında da Türkiye’yi başarılı bir şekilde temsil eden başarılı oyuncu Gülçin Hatıhan merak edilmeye başlandı. Pek çok kişi Gülçin Hatıhan kimdir? Sorusunu araştırıyor.

Gülçin Hatıhan kimdir?

21 Aralık 1972 tarihinde dünyaya gelen Hatıhan İstanbulludur. Müjdat Gezen Sanat Merkezinde tiyatro eğitimi aldıktan sonra 1999 yılında New York’a eğitim için giden Hatıhan 10 yıl boyunca New York’ta dizi ve film sektöründe görev almıştır.

Yönetmenlik, oyunculuk ve senaristlik yapan Gülçin Hatıhan 2007 yılında Turkish – American Art Society of New York’u kurmuştur.

New York’ta bulunduğu süre boyunca 12 tiyatro oyunculuğu, 6 reklam filmi yönetmenliği, 3 kısa film ve 3 müzik videosu yapan Hatıhan Amerikan kanallarında program sunuculuğu üstlenmiştir.

Türkiye’ye geldikten sonra; Boy Aynası, Hadi Gel Bar, İnsanlar Yaşadıkça, Hollandalı Gelin, Eğlence Sırılsıklam, Kaygısızlar, Zamanda Yolculuk, Şans Yıldızı, Suçlu Kim, Süper Star, Çılgın Bediş, Kalbimi Kıra Kıra, Kırık Hayatlar, Küçük Kadınlar, Çocuklar Duymasın, Bir Günah Gibi, Sen de Gitme, Kendimize Doğru, Avrupa Avrupa, Poyraz Karayel ve Kocaman Ailem projelerinde görev alan Hatıhan oyunculuğu ile adından söz ettirmiştir.