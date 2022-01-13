Gülçin Hatıhan kimdir? Gülçin Hatıhan filmleri ve dizileri nelerdir ?

Türk televizyonlarında yayınlanan pek çok dizi ve filmde görev almasına karşın yurt dışında da Türkiye’yi başarılı bir şekilde temsil eden başarılı oyuncu Gülçin Hatıhan merak edilmeye başlandı. Pek çok kişi Gülçin Hatıhan kimdir? Sorusunu araştırıyor.
Gülçin Hatıhan kimdir?
Yönetmenlik, oyunculuk ve senaristlik yapan Gülçin Hatıhan 2007 yılında Turkish – American Art Society of New York’u kurmuştur.
New York’ta bulunduğu süre boyunca 12 tiyatro oyunculuğu, 6 reklam filmi yönetmenliği, 3 kısa film ve 3 müzik videosu yapan Hatıhan Amerikan kanallarında program sunuculuğu üstlenmiştir.
Türkiye’ye geldikten sonra; Boy Aynası, Hadi Gel Bar, İnsanlar Yaşadıkça, Hollandalı Gelin, Eğlence Sırılsıklam, Kaygısızlar, Zamanda Yolculuk, Şans Yıldızı, Suçlu Kim, Süper Star, Çılgın Bediş, Kalbimi Kıra Kıra, Kırık Hayatlar, Küçük Kadınlar, Çocuklar Duymasın, Bir Günah Gibi, Sen de Gitme, Kendimize Doğru, Avrupa Avrupa, Poyraz Karayel ve Kocaman Ailem projelerinde görev alan Hatıhan oyunculuğu ile adından söz ettirmiştir.