Geniş Aile'nin Cevahir'i Ufuk Özkan'dan haber var! Siroza yakalanmıştı: Sosyal medya hesabından duyurdu

Geniş Aile dizisi ile hafızalara kazanan Ufuk Özkan, hayranlarını üzebilecek bir haber ile çalkalandı. Siroz teşhisi konulan Ufuk Özkan’ın üzücü haberi ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca büyük adımlar attı. İşte detaylar…

Yıllar önce ekranlarda yayınlanıp halkımızın gönlünde taht kurmuş olan Geniş Aile dizisi ile hafızalara kazınmış olan Cevahir Kirişçi karakteri ile bilinen Ufuk Özkan’dan üzücü haber geldi. Canlandıracak olduğu rolden kaynaklı girdiği diyetle 17 kilo veren Özkan’ın bünyesi de bağışıklık sistemi de çöktü. Henüz 48 yaşında olan Ufuk Özkan üçüncü derecede siroz hastalığına yakalandı.





Organ Nakline İhtiyaç Var

Organ nakli için sıraya girmiş olan oyuncunun doktorları ‘’9 – 12 ay arasında ömrü kaldı. Organ nakli gerekiyor.’’ Şeklinde açıklamada bulundu.

Sağlık durumu ile ilgili çıkan haberlere karşı Ufuk Özkan, ‘’Bir süredir karaciğerim ile ilgili problem yaşıyorum. Organ nakli gerekliliğine karşı uzman doktorların gözetimi ile kontrollerim düzenli olarak yapılıyor.’’ Dedi.

Aynı zamanda, ‘’ Gelişme ihtimali olan süreçlerle ilgili görüşmeler devam ediyor. Sevenlerimden aldığım endişeli mesajlar ise beni çok üzüyor. Hayat bizi hastalıklarla yaşamayı öğrenmeye zorluyor. Bugünden sonra Allah’ında izniyle hastalıklarımın işimi engellemesine izin vermeyeceğim.’’ Şeklinde açıklamalarına devam etti.





Kardeşinden Tam Destek

Ufuk Özkan’ın kardeşi Umut Özkan, ‘’Canım abiciğim benim, inşallah nakil bulacağız ve sağlığına kavuşup yeniden sevenlerinin yanına döneceksin.’’ Şeklinde açıklamada bulundu.

Son olarak Instagram sayfasından hastalığının yayılmasından bu yana kendisine destek olan hayranlarına ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya Özkan teşekkürlerini iletti.

Haftaya Hastaneye Yatacak

Özkan’ın doktorları kendisinin haftaya hastaneye yatması gerektiğini dile getirdi. Buna karşın Özkan, ‘’Çok sevildiğimi gördüm. Ne mutlu bana. En önemlisi de oğlum Eren için döneceğim.’’ Dedi.