Fatih Sevdi kimdir, nerede doğmuştur? Fatih Sevdi evli mi?

Fatih Sevdi kimdir? Aslen nerelidir? Kaç yaşındadır? Boyu ve kilosu kaç? Evli mi? Fatih Sevdi’nin hayatı hakkında merak edilenler araştırılmaya başlandı.

Fatih Sevdi kimdir? Nereli ve kaç yaşındadır?

Fatih Sevdi’nin yer aldığı yapımların neler olduğu merak ediliyor. Fatih Sevdi aslen nerelidir? Kaç yaşındadır? Hangi filmlerde ve dizilerde rol almıştır? Gibi birçok soru araştırılmaya başlandı.

1977 yılında Ankara’da doğmuştur. 1.75 cm boyunda, 72 klodur. Fatih Sevdi Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü, Tiyatro Ana Sanat Dalında yüksek lisans derecesi almıştır. 2017 yılında Kocaeli Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmenlik görevinde yer almıştır.

Dizi ve filmin yanı sıra bunun birçok tiyatro oyununda sahnede bulunmuştur. Rol aldığı tiyatro oyunları, Mükemmel, Lulabay, Aşkın Karın Ağrısı, On İkinci Gece, Neden, Zamazingo, Fırtına, Bay Biedermann ve Kundakçılar, Keşanlı Ali Destanı.

Ayrıca Yusufçuk ve Kristal Çiçek adlı tiyatro oyunlarında yönetmenlik yaptı.

Yer aldığı dizi ve filmler

Gümüş Lale Burası Osmanlı 1711 Sır Kanunu, Abluka, İçerde ve Payitaht Abdülhamit gibi yapımlarda yer almıştır.