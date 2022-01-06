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Erdem Şanlı’nın yeni dizisi belli oldu

FOX TV ekranlarında yayınlanan Son Yaz dizisinde yer alan Erdem Şanlı, diziden ayrılarak farklı bir proje ile anlaşma sağladı. Son Yaz dizisi reyting oranları ile sezonun beğenilen dizilerinden biri olduğunu kanıtlamıştı. Peki Erdem Şanlı hangi projede yer alacak? İşte detaylar…

06 Ocak 2022 Perşembe 20:07
Erdem Şanlı’nın yeni dizisi belli oldu
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FOX TV ekranlarında yayınlanan Son Yaz dizisi sezonun beğenilen dizilerinden biri olmuştu. Son Yaz oyuncularından biri olan Erdem Şanlı, diziden ayrılarak farklı projelerle görüşmelere başladı.

Son Yaz adlı dizide Ali Atay ve Funda Eryiğit en sevilen ikili olmuştu. Fakat dizide arabaları saldırıya uğrayan aileye ne olduğu anlaşılamadan sezon finale gidilmişti. Funda Eryiğit sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla diziye bir veda mesajı gönderdi.

Dizide Kaan karakterine hayat veren Erdem Şanlı sergilediği performansla izleyicilere kendini sevdirmeyi başarmıştı. Oyuncu ilk olarak Vatanım Sensin dizinde, ardından Yasak Elma’da rol almıştı. Şimdi ise başarılı oyuncu Erdem Şanlı, Han Medya yapımı olan Limit dizisinde rol alacak. Erdem şanlı Limit dizisinde Yavuz karakterini canlandıracak.


Son Güncelleme: 06.01.2022 20:07
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Anahtar Kelimeler:
Erdem ŞanlıFox TvLimitSon Yaz
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