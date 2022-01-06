Erdem Şanlı’nın yeni dizisi belli oldu

FOX TV ekranlarında yayınlanan Son Yaz dizisi sezonun beğenilen dizilerinden biri olmuştu. Son Yaz oyuncularından biri olan Erdem Şanlı, diziden ayrılarak farklı projelerle görüşmelere başladı.

Son Yaz adlı dizide Ali Atay ve Funda Eryiğit en sevilen ikili olmuştu. Fakat dizide arabaları saldırıya uğrayan aileye ne olduğu anlaşılamadan sezon finale gidilmişti. Funda Eryiğit sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla diziye bir veda mesajı gönderdi.

Dizide Kaan karakterine hayat veren Erdem Şanlı sergilediği performansla izleyicilere kendini sevdirmeyi başarmıştı. Oyuncu ilk olarak Vatanım Sensin dizinde, ardından Yasak Elma’da rol almıştı. Şimdi ise başarılı oyuncu Erdem Şanlı, Han Medya yapımı olan Limit dizisinde rol alacak. Erdem şanlı Limit dizisinde Yavuz karakterini canlandıracak.

