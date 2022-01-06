Erdem Şanlı’nın yeni dizisi belli oldu

FOX TV ekranlarında yayınlanan Son Yaz dizisi sezonun beğenilen dizilerinden biri olmuştu. Son Yaz oyuncularından biri olan Erdem Şanlı, diziden ayrılarak farklı projelerle görüşmelere başladı.
Dizide Kaan karakterine hayat veren Erdem Şanlı sergilediği performansla izleyicilere kendini sevdirmeyi başarmıştı. Oyuncu ilk olarak Vatanım Sensin dizinde, ardından Yasak Elma’da rol almıştı. Şimdi ise başarılı oyuncu Erdem Şanlı, Han Medya yapımı olan Limit dizisinde rol alacak. Erdem şanlı Limit dizisinde Yavuz karakterini canlandıracak.
Son Güncelleme: 06.01.2022 20:07