Ekonomi uzmanı Kaan Sarıaydın kimdir? Kaan Sarıaydın Beyaz TV!

Kaan Sarıaydın 17 Eylül 1970 tarihinde doğdu. Ankara dünyaya gelen Kaan Sarıaydın lise eğitiminin ardından üniversite eğitimi için yurt dışına gitti. Üniversite eğitimini Almanya’da ohann Wolfgang Goethe-University Frankfurt Main Germany İşletme bölümününde 1991 ve 1996 tarihleri arasında tamamladı. İş hayatına Amerikan Menkul Kıymetler Satış Departmanında asistan olara başladı. 1998’de Alman Menkul kıymetlerinde trader olarak kariyerine devam etti.

2001 senesinde dünyanın ünlü ekonomi şirketlerinden olan Lehman Brothers Intenational Limited’te çalışmaya başladı. Ayrıca farklı ülke ve firimalarında alanında çalışmalar gerçekleştirdi. Daha sonra İsviçre, Belçika, Londra Alman, Avusturya ve EASDAQ menkul kıymetleri şirketlerinde trader piyasa yapıcı uzmanı oldu. Avrupa ve İngiltere menkul kıymetleri için piyasa yapıcısı oldu ve banka sektörü için birim görevini aldı.

2006 yılında MSPS, 2007 yılında GPS Yetkili Yöneticisi olarak hayatını sürdürürken aynı zamanda Avrupa ülkeleri ve ABD için portföy traderı oldu.

Kendi kurduğu ve sahibi olduğu Tarkus şirketinde ekonomi çalışmalarını sürdürdü. Türkiye’de çeşitli programlarda konuk olarak strateji, ekonomi ve küresel siyaset ile ilgili konuşmalar yapan Sarıaydıni, kısa sürede kamuoyuna kendini tanıttı. Metasofi felsefesinin kurucusu olan Sarıaydın teorik olarak bu alanda hizmet vermeye devam etti. Daha sonra Mavigazetem’i ve Kızıl Elma Ocakları’nı kurdu. Faaliyetlerini Mavigazetem ve Kızıl Elma Ocakları olarak başta Türkiye olmak üzere dünya genelinde birçok ülkede ve ilde faaliyetlerini sürdürmektedir. Kaan Sarıaydın Türkçe, İngilizce, Almanca, Latince ve Fransızca dillerini bilmektedir.

Şu an uzun süredir devam ettiği Beyaz TV’de Ferda Yıldırım’ın sunduğu Her Açıdan progrmaında konuşmalar yapmaktadır.

Metasofi felsefesi nedir?

Metasophie ilmini gelecek nesillere aktarmak ve bu ilimden faydalanmak isteyen insanlar için oluşturduğu çalışmalarla insanlara “en büyük bilgeliğin kendini bilmek olduğunu” anlatır.

Mavigazetem Nedir?

Mavigazetem Kaan Sarıaydın tarafından kurulmuş bir intenet basın yayın organıdır. Burada siyaset, ekonomi, felsefe, uluslararası ilişkiler, küresel siyaset ve Türkiye ile ilgili konularda yayınlar yapmaktadır.

Kaan Sarıaydın Mavigazetem’in kuruluşunu şöyle ifade eder:

“Bütün Türk dünyasını tüm tarihi halkları, bütün islam dünyasındaki gönüldaşlarımızı inşallah alışılmış ve bilinmiş olanlar bilgilerin çok daha ötesinde bilgilendireceğim ve uyaracağım. Değerli dostlarımla ve gönüldaşlarımla çıktığımız bu yolda Allah bizi muvaffak etsin. Benim, sizin, bizlerin, tüm Türk ve İslam dünyasının bir ummanı olmak için Mavi Gazetem‘i kurduk. Mavigazetem herkese hayırlı olsun.”

Kızıl Elma Ocakları nedir?

Kaan Sarıaydın tarafından kurulmuş bir teşkilat ve organizasyondur. Sarıaydın Kızıl Elma Ocakları ile Türk milletinin sesini duyurmak, Turan fikrini canlandırmak ve Türkiye’yi uluslararası alanda büyük ve güçlü bir küresel güce sahip bir ülke haline getirmek için kurulmuştur. Kızıl Elma Ocakları’da Mesud Sali, Gizem Özkan, Özlem Öztürk ve İhsan Bingöl gibi isimler bulunuyor.

Mavi Ekonomi nedir?

Sarıaydın Türk milletinin milli menfaatleri doğrultusunda ekonomi ve finans alanındaki uzmanlık bilgilerini bir teoriye dönüştürerek hizmet etmek amacı ile Mavi Ekonomim programını başlattı. Mavi Ekonomim ille yerli ve milli bir ekonomik gelecektir.

Kızıl Hareket Nedir?

Kızıl Hareket, Kızıl Elma Ocaklarım’ın gençlik hareket ve eylemlerini yürüteceği bir platform olarak Kaan Sarıaydın tarafından kurulmuştur. Kaan Sarıaydın ve ekibi Kızıl Elma gençlik hareketi için burada faaliyetler yürütecekler.

Kızıl Elma Enstitüleri

Kızıl Elma Enstitüleri Kaan Sarıaydın ve ekip arkadaşları tarafından verilecek olan milli bir eğitim organizasyonudur. Bu enstitiüde ekonomiden siyasete birçok alanda eğitim ve kalkınma çalışmaları yürütülecek.

Kaan Sarıaydın iş tecrübeleri ve eğitimleri

1994 -1995

Bear Steans Bank GmbH Frankfurt, Almanya

Amerikan Menkul Kıymetler Satış Departmanında asistan

Eylül 1996 – Mart 1998:

Lehman Brothers Bank AG, Frankfurt, Almanya

Alman Menkul kıymetleri için trader (piyasa yapıcı olarak)

Nisan 1998 – Şubat 2001:

Lehman Brothers Intenational Limited, Londra

Alman, İsviçre, Belçike, Avusturya ve EASDAQ menkul kıymetleri için trader (piyasa yapıcı olarak)

Mart 2001 – Aralık 2004:

Teknoloji, Telekomünikasyon, Finansal) ve Avrupa ve İngiltere menkul kıymetleri için piyasa yapıcısı, Avrupa Bankaları sektörü için birim yöneticisi

Ocak 2005 – Temmuz 2006:

MSPS Yetkili Yönetici ve tüm avrupa için portföy traderı

Ağustos 2006 – Temmuz 2007:

Lehman Brothers Intenational (Europe), London

GPS Yetkili Yöneticisi ve tüm avrupa ve ABD için portföy traderı

Eylül 2007 – 2 Ocak 2009:

Morgan Stanley Menkul Değerler A. Ş., İstanbul

Genel Müdürü ve Yönetim kurul üyesi

Eğitim

Ekim 1991 – Haziran 1996:

Johann Wolfgang Goethe-University, Frankfurt/Main, Germany

İşletme

