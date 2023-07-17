Dudak dudağa pozlar sonrası Mert Ramazan Demir'e Instagram'dan büyük şok! Bu kadarını kendi bile tahmin etmemişti

Rol arkadaşı Afra Saraçoğlu ile birlikte olan Mert Ramazan Demir'in resmi Instagram hesabının kapanması sosyal medyada merak uyandırdı.





Yalı Çapkını adlı dizide birlikte rol alan ve oradaki aşkları gerçeğe dönüşen çift, geçtiğimiz günlerde birlikte tatil yaptı. Hakkında zaman zaman dedikodular duyulan çift, denizde samimi bir şekilde fotoğraflandı.





Afra Saraçoğlu'nun Mert Yazıcıoğlu'ndan ayrılmasına neden olarak Mert Ramazan Demir gösterilirken, söz konusu iddialara ilişkin çiftten henüz net bir açıklama yapılmadı. Son olarak Instagram'dan Mert Ramazan Demir'in veto yetkisi herkesi şok etti.





TV ekranlarında izlenme rekorları kıran Yalı Çapkını adlı dizide Ferit rolüne hayat veren Mert Ramazan Demir'in Afra Saraçoğlu ile olan aşkı gündemden düşmüyor. Sosyal medyada aktif olan oyuncuların hesaplarına bugün itibariyle erişim sağlanamıyor. "Hesabınız kapandı mı?" konusuna birçok kişi yorum yaptı. Bu haberlerle birlikte Mert Ramazan Demir sosyal medyada dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.