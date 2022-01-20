Atv'nin Haziran ayında yayınlanması beklenen yeni dizisi Baş Belası, heyecanla bekleniyor. Oyuncu kadrosu ve konusu dikkatleri üzerine çekerken, şimdiden ilgi odağı oldu.

Baş Belası dizisinde Nazlı karakteriyle rol alacak olan Dilara Aksüyek kimdir? Siz değerli okuyucularımız için araştırdık.

Polisiye dizisi olarak yayınlanacak dizide rol arkadaşları İrem Helvacıoğlu ve Seçkin Özdemir olacak. Karakterin özellikleri henüz net olmamakla birlikte dizi büyük ses getireceğe benziyor.

Güzelliği ile baş döndüren Aksüyek'in hayatı hayranları tarafından merak ediliyor. Sosyal medyayı aktif oalrak kullandığını açıklayan Aksüyek, 1987 İzmir doğumludur.

Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi alarak kendini geliştirmiştir. İstanbullu Gelin dizisinde İpek karakterine can vererek asıl çıkışı o dizi olmuştur. Fiziği ve güzelliğiyle ekranları başındakileri mest eden yetenekli oyuncu birçok dizi, film ve reklamda da rol almıştır.

Özel hayatında ise Arka Sokaklar dizisinde Onur Bay ile epeydir aşk yaşayan Aksüyek aradaki 9 yaş farkını hiçbir zaman önemsemediklerini vurgulamıştır. Genç çift ayrılıp barışarak ilişkilerine devam ediyor.

Nazlı karakterine can verecek oyuncu, haber geldiği an giydiği kıyafet, ayakkabı ve çeşitli aksesuarları hakkında bilgilendirme yapacağız.

Oynadığı diziler şunlardır;

2012 – Evlerden Biri (Filiz)

2013 – Merhamet (Şadiye)

2014 – Kadim Dostum (Deniz)

2015 – Adı Mutluluk (Dolunay)

2015 – Muhteşem Yüzyıl: Kösem (Mahfiruze Sultan)

2016 – Mahrumlar (Tanem)

2017 – İstanbullu Gelin (İpek Boran)

2020 – Arıza (Füsun Keskin)