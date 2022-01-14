Demet Özdemir ve Oğuzhan arasındaki ipler son hamleyle birlikte tamamen koptu..

Bir süredir mutlu bir birliktelik yaşayan ünlü oyuncu Demet Özdemir ile şarkıcı Oğuzhan Koç, sürpriz bir karar verdiler ve aralarındaki ilişkiyi bitirdiler. Gözde çift, ilk olarak birlikte yer aldıkları fotoğrafları kaldıırken şimdi de birbirlerini takip etmeyi bıraktılar.

Ünlü oyuncu Demet Özdemir ile şarkıcı Oğuzhan Koç, bir süredir doludizgin aşk yaşıyorlardı. Herkesin gıptayla baktığı çiftin ilişkilerine ise nazar değdiği düşünüldü. Çünkü aralarında bir sorun olmayan çift Paris tatilinin dönüşü yaptıkları kavga sonrası yollarını ayırdı.

İlk olarak ayrılık hamlesini başlatan Demet Özdemir, Oğuzhan Koç ile birlikte çekildikleri fotoğrafları sosyal medya hesabı üzerinden kaldırdı. Eski aşkının bu hamlesini gören Oğuzhan Koç ise karşı yanıtı geciktirmedi ve o da sayfasındaki fotoğrafları sildi.

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç arasında ipler ise çiftin birbirlerini takipten çıkmasıyla birlikte tamamen koptu.