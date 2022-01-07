Çiçeği burnunda anne Hande Soral'dan ilk hamilelik pozu!

2017 yılında oyuncu İsmail Demirci ile evlenen ve o günden beri mutlu bir evlilik sürdüren Hande Soral, anne olmak için gün saymaya başladı.

Geçtiğimiz günlerde yakın dostları ve ailesiyle bir parti düzenleyen ve bebeklerinin cinsiyetini sevdikleriyle paylaşan Soral, oğlu olacağı haberini de yine o partide öğrendi.

Evlilikleri ile ünlüler dünyasına önek olarak gösterilen Hande Soral ve İsmail Demirci'nin bir erkek bebekleri olacağı haberi hayranlarını da oldukça mutlu etti. Hande Soral'ın son halini merak eden takipçileri için güzel oyuncu pembeler içinde birbirinden güzel pozlar vererek son halini paylaştı.

Hande Soral'ın kanı bununda olduğu fotoğrafları ise kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.