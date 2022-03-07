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Cengiz İmren'den Gülşen'e sert çıkış: Manikürlüler arabesk okuyamaz!

Günümüzde şarkı eline mikrofon alan herkesin arabesk okumasına sinirlenen Cengiz İmren, Gülşen'i hedef gösterdi ve manikürlü ve pedikürlülerin arabesk şarkı okuyamayacağını söyledi.

07 Mart 2022 Pazartesi 13:34
Cengiz İmren'den Gülşen'e sert çıkış: Manikürlüler arabesk okuyamaz!
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Arabesk müziğin sevilen isimlerinden biri olan Cengiz İmren, geçtiğimiz akşam Kıbrıs'ta bulunan bir otelde konser verdi. Uzun bir aradan sonra hayranlarıyla bir araya gelen İmren, son dönemlerde arabesk şarkı söyleyen ve Bergen'in hayatını konu alan film içinde şarkı yapan Gülşen hakkında konuştu.

Eline mikrofon alan herkesin arabesk şarkı okumasına sinirlendiğini söyleyen Cengiz İmren, bazı sanatçıların manikürlü ve pedikürlü elleri, rujlu halleri ile sahnelere çıkarak arabesk şarkı söylemelerini çok fazla yadırgadığını belirtti.

HERKES İŞİNİ YAPSIN!

Arabeskin bir hayat biçimi olduğunu savunan Cengiz İmren, şuan arabesk şarkı söyleyen herkesin sırf gündem olabilmek için bu şarkıları söylediklerini belirterek, sert bir çıkışla "Bence herkes kendi işini yapsın." ifadelerini kullandı.



Son Güncelleme: 07.03.2022 13:34
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Anahtar Kelimeler:
Cengiz ImrenGülşenManikürlüler Arabesk Okuyamaz
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