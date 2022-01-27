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Çek Kazan uygulaması nedir? Çek Kazan uygulamasından nasıl para kazanılır?

Yaptığınız günlük alışverişlerden sürpriz hediyeler kazandığınız Çek Kazan uygulaması, son dönemde çıkış yapan bir uygulama. Peki, bu uygulama nedir, nasıl para kazanılır? Çek Kazan uygulaması nedir, nasıl para kazanılır? Detaylar haberimizin içeriğinde...

27 Ocak 2022 Perşembe 05:19
Çek Kazan uygulaması nedir? Çek Kazan uygulamasından nasıl para kazanılır?
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Son dönemin popüler uygulaması Çek Kazan, adından söz ettirmeye devam ediyor. Birçok ünlü markayla iş birliği yapan Çek Kazan, müşterilerine kazandırmaya devam ediyor. Trendyol, Koton, Watsons, Nescafe, Watsons, L'oreal Paris gibi pek çok markayla çalışan Çek Kazan, hem bu markaların kampanyalarını duyuruyor, hem de giderek kendini büyütüyor. Android ve IOS telefonlara indirilen Çek Kazan uygulamasıyla, yaptığınız alışverişlerin fişini çekerek, hediye çeki veya promosyon kodu kazanabiliyorsunuz. İşte Çek Kazan’ın detayları...

Çek Kazan nedir?

Son dönemin çıkış yapan uygulaması Çek Kazan sayesinde, yaptığınız alışverişlerin fişlerini çekerek, hediye çeki veya puan kazanabiliyorsunuz. Bu sayede hem istediğiniz ürünleri alıyorsunuz hem de bir sonraki alışverişiniz için kaynak yaratmış oluyorsunuz.

Çek Kazan uygulamasına nasıl kayıt olunur?

Çek Kazan uygulamasına kayıt olmak oldukça basit. Yapmanız gereken ilk şey, IOS veya Android telefonunuza Çek Kazan uygulamasını indirmek. Ardından gerekli bilgileri doldurarak, uygulamaya kaydınızı tamamlayabilir, alışveriş fişlerinizle hem hediye çeki hem de promosyon kodu kazanabilirsiniz.

Alışveriş fişi ile nasıl para kazanılır?

Çek Kazan, birçok firmayla birlikte çalışan bir uygulama olarak karşımıza çıkıyor. Çek Kazan’ın ortaklığı sayesinde, Çek Kazan uygulamasını kullanarak alışveriş fişlerinizi okutup, puanlar kazanabilirsiniz. Bu puanlarla hediye çeki veya nakit kazanmanız mümkün. Çek Kazan uygulamasına girerek, fişinizin tamamını kameraya sığdırın ve fişinizin fotoğrafını çekin. Fişinizi düzgün bir şekilde çektikten sonra ‘fiş tamamlandı’ butonuna tıklayın ve gerekli adımları atarak yüklemenizi tamamlayın.

Çek Kazan promosyon kodları

Çek Kazan uygulamasına fiş gönderdikçe puan kazanıyorsunuz. Bu puanlar sayesinde de hediye çeki kazanmış oluyorsunuz. Hediye çeklerine, menü sekmesinde bulunan kuponlarım bölümünden ulaşabilirsiniz. Bu kuponlarını belirtilen tarihler içerisinde kullanarak, birçok avantajdan faydalanabilirsiniz.

Çek Kazan hangi markalarla çalışıyor?

Çek Kazan güvenilir mi?

Çek Kazan son dönemde oldukça popüler bir hale gelmiştir. Binlerce tüketici tarafından kullanılan Çek Kazan, sürekli yenilenen kampanlarıyla kullanıcılarına hizmet vermektedir. Şu ana kadar Çek Kazan ile ilgili olumsuz bir durum oluşmezken, siz de Çek Kazan uygulamasını indirerek kullanıma başlayabilir, puanlar, hediye çekleri, promosyon kodları sahibi olabilirsiniz. Bu sayede Çek Kazan’ın çalıştığı markalardan istediğiniz ürüne indirimli bir şekilde sahip olabilirsiniz.


Son Güncelleme: 27.01.2022 05:19
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çek Kazançek Kazan Uygulaması
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