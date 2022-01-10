Cansu Dere, Rihanna'nın eski sevgilisine gönlünü kaptırdı!

TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan "Sadakatsiz"de 'Asya' karakterine hayat veren ünlü oyuncu Cansu Dere'nin yeni bir aşka yelken açtığı konuşuluyor. Güzel oyuncunun ABD'li dünya şampiyonu eskrimci Miles Chamley-Watson ile birlikte olduğu öne sürüldü.

Geçtiğimiz hafta yayınlanan Türk lüks yaşam dergisinin kapak çekimlerine katılan Cansu Dere ve Miles Chamley-Watson'un aşk yaşadıkları magazin gündemine bomba gibi düştü. Los Angeles'tan kapak çekimleri için sadece bir günlüğüne Türkiye'ye bulunan Chamley-Watson'un ünlü oyuncuyla yeni bir aşka başladığı herkesin dilinde.

Bir dönem Rihanna ile birlikte olan Miles Chamley-Watson'un 2019 yılında Amerikan takımında dünya şampiyonu olduğu bilinirken 2013 yılında da bireysel olarak dünya şampiyonu olma unvanını almıştı. Ünlü eskrimcinin geçtiğimiz hafta içi İstanbul'a geldiği ve dergi kapak çekimini gerçekleştirdikten sonra sevgilisi Cansu Dere ile hasret giderdiği öğrenildi.