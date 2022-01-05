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Cam Tavanlar dizisinde yer alan Aylin gerçekte kimdir?

Show TV'de yayınlanan Cam Tavanlar dizisinde yer Aylin gerçekte kim? Merak edilen sorulardan bir tanesi. İşte Aylin karakteri hakkında öne çıkan detaylar…

05 Ocak 2022 Çarşamba 11:23
Cam Tavanlar dizisinde yer alan Aylin gerçekte kimdir?
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Show TV’nin çiçeği bununda dizisi Cam Tavanlar, kısa sürede izleyenlerin beğenisini kazanmayı başardı. Yönetmenlik koltuğunda Fehmi Öztürk’ün oturduğu senaristlik görevini ise Meriç Acemi’nin üstlendiği yapımda kadın ve erkeklerin iş hayatları anlatılıyor. Dizinin başrollerinde ise Bensu Soral (Leyla) ve Kubilay Aka (Cem) yer alıyor.

Dizide yer alan karakterlerden birisi olan Aylin karakterinin gerçekte kim olduğu ise izleyenler tarafında oldukça fazla merak ediliyor. Peki Cam Tavanlar dizisindeki Aylin gerçekte kim?

Dizide duygusal karakterli fakat yetenekli bir şef olan Aylin’in gerçek ismi Beril Kayar’dır. Beril Kayar 10 Kasım 1988 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Akademik hayatını Eskişehir Anadolu Üniversitesi Tiyatro bölümünde tamamlayan güzel oyuncu oyunculuk kariyerine ilk olarak Acayip Hikayeler dizisi ile başladı.


Son Güncelleme: 05.01.2022 11:23
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Anahtar Kelimeler:
Show TvCam TavanlarBensu SoralKubilay AkaBeril Kayar
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