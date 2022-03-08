Çağla Şıkel'e işletmeci sevgili!

Ünlü model Çağla Şıkel, Emre Altuğ ile evlenip ayrıldıktan sonra hayatına kimseyi almadı ve adı da kimseyle anılmadı. Her şeyden ve herkesten önce 2 oğlunun mutluluklarını düşüne 43 yaşındaki ünlü model, adının birlikte anıldığı kişilerle bile hiç görüntü vermedi.

Çağla Şıkel'in uzun sürennu nihayetinde bozduğu öne sürüldü.

Son zamanlarda sürekli Erciyes'e giden ünlü modelin orada otel işletmeciliği yapan Deniz Şahin ile yakınlaştığı iddia edildi. Çağla Şıkel'in 34 yaşında olan yeni sevgilisiyle otelde sarmaş dolaş dans ettiği konuşulmaya başlandı.