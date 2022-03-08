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Çağla Şıkel'e işletmeci sevgili!

Emre Altuğ ile ayrıldıktan sonra adı kimseyle anılmayan Çağla Şıkel'in nihayet aşk orucunu bozduğu öğrenildi. Şıkel'in hayatına aldığı kişinin ise Erciyes'te bir otel işletmecisi olduğu öne sürüldü.

08 Mart 2022 Salı 14:08
Çağla Şıkel'e işletmeci sevgili!
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Ünlü model Çağla Şıkel, Emre Altuğ ile evlenip ayrıldıktan sonra hayatına kimseyi almadı ve adı da kimseyle anılmadı. Her şeyden ve herkesten önce 2 oğlunun mutluluklarını düşüne 43 yaşındaki ünlü model, adının birlikte anıldığı kişilerle bile hiç görüntü vermedi.

Çağla Şıkel'in uzun süren aşk orucunu nihayetinde bozduğu öne sürüldü.

Son zamanlarda sürekli Erciyes'e giden ünlü modelin orada otel işletmeciliği yapan Deniz Şahin ile yakınlaştığı iddia edildi. Çağla Şıkel'in 34 yaşında olan yeni sevgilisiyle otelde sarmaş dolaş dans ettiği konuşulmaya başlandı.



Son Güncelleme: 08.03.2022 14:08
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Çağla ŞikelIşletmeci SevgiliAşk OrucuDeniz şahin
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