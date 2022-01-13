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Betül Çakmak kim, kaç yaşında? Betül Çakmak hakkında bilgiler

Youtube hesabından paylaştığı videolarla tanınan ve geniş kitlelerce çok sevilen Betül Çakmak son günlerin en çok araştırılan isimlerinden. Peki, Betül Çakmak kim, kaç yaşında? İşte Betül Çakmak hakkında bilgiler…

13 Ocak 2022 Perşembe 05:27
Betül Çakmak kim, kaç yaşında? Betül Çakmak hakkında bilgiler
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Betül Çakmak kim?

Youtube’da yayınladığı videoları ile oldukça sevilen ve ünlenen Betül Çakmak, youtuberlık yapmaya erkek arkadaşı Alper Rende’nin çektiği videolara yardım ederek başlamıştır. Sevgilisinin videolarında oldukça beğenilen Çakmak, sonradan kendisine ait bir kanal açıp paylaşım yapmaya başlamıştır.

1996’da İstanbul’da doğan Çakmak, 25 yaşında ve Boğa burcu. Lise eğitimini tamamlaması sonrasında, MEF Üniversitesi Mimarlık Bölümü’ne giderek eğitim almıştır.

Her zaman mutlu ol felsefesiyle hayatını sürdüren Çakmak, bu düşüncesini çektiği videolarda da sürekli dile getiriyor. Alper Rende’yle mutlu bir ilişkisi olan Çakmak, evlilik düşünmediklerini ama beraber çok iyi vakit geçirdiklerini söylüyor.

Betül Çakmak sosyal medya hesabı

Instagram hesabı: “@betülcakmaak”

Youtube hesabı: “Betül Çakmak”


Son Güncelleme: 13.01.2022 05:27
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