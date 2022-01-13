Betül Çakmak kim, kaç yaşında? Betül Çakmak hakkında bilgiler

Betül Çakmak kim?
Youtube’da yayınladığı videoları ile oldukça sevilen ve ünlenen Betül Çakmak, youtuberlık yapmaya erkek arkadaşı Alper Rende’nin çektiği videolara yardım ederek başlamıştır. Sevgilisinin videolarında oldukça beğenilen Çakmak, sonradan kendisine ait bir kanal açıp paylaşım yapmaya başlamıştır.
1996’da İstanbul’da doğan Çakmak, 25 yaşında ve Boğa burcu. Lise eğitimini tamamlaması sonrasında, MEF Üniversitesi Mimarlık Bölümü’ne giderek eğitim almıştır.
Betül Çakmak sosyal medya hesabı
Instagram hesabı: “@betülcakmaak”
Youtube hesabı: “Betül Çakmak”
Son Güncelleme: 13.01.2022 05:27