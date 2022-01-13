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Berika Demir Kimdir?

Yarıştığı Kim Milyoner Olmak İster adlı yarışmada başlar başlamaz yarışmaya veda ederek bir hayli derecede gündem olan Berika Demir kimdir haberimizde inceledik.

13 Ocak 2022 Perşembe 10:26
Berika Demir Kimdir?
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Sosyal Medya’da tanınmış ünlü isimlerden olan Şeyda Berika Demir Instagram fenomenliği ve aynı zamanda da doktorluk yapmakta.

1995 senesinde İstanbul’da doğan Demir 47 kilo ve 1,66 boya sahip. Geçtiğimiz mart ayında Ali Osman Apaydın ile nişanlanan Berika Demir’in annesi ev hanımı babasıysa özel bir şirketin müdürü.

Uğraştığı işlerden bahsettiğimiz Berika Demir aynı zamanda mankenlik alanında da etkin. Üniversiteye hazırlandığı zamanlarda çektiği videolar ile kısa zamanda bir hayli ilgi çeken isim bu yaşlarında sosyal medyaya merhaba demiştir. Bir başka yandan yardıma olan düşkünlüğüyle bilinen isim ihtiyaç durumunda olan öğrencilere de destek sağlamakta.

Instagram’da 1 milyon a takipçisi yaklaşan fenomen doktor’un 390 adet gönderisi bulunmakla birlikte Instagram’ı daha çok vlogger tarzında kullanmakta. Demir’in Youtube’da bir içerik yüklememesi durumunda bile follower sayısı 23 bine dayanmıştır.


Son Güncelleme: 13.01.2022 10:26
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Anahtar Kelimeler:
Berika DemirKim Milyoner Olmak İster
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