Berfu Yenenler ve Demet Akalın Krizinde Yeni Olaylar! ''Bu Defa Rezil Oldu''...

Yaptığı açıklamalarla gündemden düşmeyen Demet Akalın, son olarak Berfu Yeneler ve Eser Yenenler çifti ile birbirine girmişti. O ikilinin tartışmasına yeni gelişmeler yaşanırken pek çok sosyal medya kullanıcısı Demet Akalın'a ''rezil oldu'' ifadesi kullandı.

Sosyal medya üzerinde oldukça etkisi olan ve sık sık paylaşımlar yapan Berfu Yenenler paylaşımlarına geçtiğimiz günlerde bir yenisini daha ekledi. Sosyal medya içerikleri takipçileri tarafından oldukça sevilen Berfu Yenenler yeni içeriğine her zaman olduğu gibi eşi Eser Yenenleri de dahil etti. Videoları sosyal medya da oldukça beğenilen ikili Demet Akalın’ın beğenisini geçemedi. Daha önce de yorumlarıyla sık sık gündeme gelen Demet Akalın bu defa Berfu Yenenler ve Eser Yenenler’e yaptığı sert eleştiri ile çok konuşuldu. O iki taraflı tartışmada yaşanan yeni gelişme sosyal medya kullanıcılarını oldukça şaşırttı. Berfu Yenenler’in Demet Akalın’a yaptığı göndermede Demet Akalın tarafından henüz bir atak gelmedi. İşte detaylar…

Sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden olan Berfu Yenenler ve Eser Yenenler çifti geçtiğimiz aylarda yaptıkları açılış konuşmasıyla gündeme gelmişti. Berfu Yenenler'in yaptığı espri bazı kişileri çok güldürürken bazılarının ise eleştirmesine neden olmuştu. Şimdi de gündeme Demet Akalın eleştirisiyle gelen ikili Berfu Yenenler ve Eser Yenenler Demet Akalın'a ütü göndermesinde bulundu!

Sosyal medyada çektikleri eğlence içeriklerle bilinen Eser Yenenler ve Berfu Yenenler'in yeni bir videosunun altına "Sıfır komikler, nasıl gülebiliyorsun? Hele bu zorla gündemde kalayım çabası ayyy" yorumu yapan Demet Akalın'a Berfu Yenenlerden olay gönderme geldi. Demet Akalın'ın bu yorumuna karşı sessiz kalmayan ve yine sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Berfu Yenenler üstünde beyin resminin bulunduğu ''Use İt'' yazılı bir tabelayla Demet Akalın'a gönderme yaptı. Daha önce sepetine pek çok el ütüsü ekleyerek fiyatının artmasına neden olan Demet Akalın'ı hedef alan Berfu Yenenler'e sosyal medyadan büyük oranda destek geldi. Pek çok sosyal medya kullanıcısı geçtiğimiz günlerde yanlış miktarda el ütüsü alan Demet Akalın’a bunu tekrar hatırlattı.