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Batuhan Karacakaya'nın Kız Kardeşi Melisa Karacakaya'dan Mert Öcal'a Şok Sözler! Bakın Neler Dedi!

TV 8'in en çok sevilen yarışması Survivor All Star kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor. Bu sene All Star olarak geri dönen Survivor 2022 birbirinden güçlü yarışmacıları ile sosyal medyada konuşulmaya devam ediyor.

22 Mart 2022 Salı 22:50
Batuhan Karacakaya'nın Kız Kardeşi Melisa Karacakaya'dan Mert Öcal'a Şok Sözler! Bakın Neler Dedi!
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TV 8'in en çok sevilen yarışması Survivor All Star kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor. Bu sene All Star olarak geri dönen Survivor 2022 birbirinden güçlü yarışmacıları ile sosyal medyada konuşulmaya devam ediyor. En güçlü, all star olmayı hak eden, farklı yıllarda yarışmış, şampiyon olmuş ya da olmasına ramak kalmış farklı yarışmacıların bir arada bulunduğu Survivor All Star'da yarışmacıların arasındaki gündem bitmek bilmiyor. Tartışmaların ardı arkasının kesilmediği bu senede izleyicileri şoke eden bir adımda Batuhan Karacakaya'nın kardeşi Melisa Karacakaya'dan geldi. Melisa Karacakaya'nın Mert Öcal için söylediği o sözler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. işte detaylar...

Batuhan Karacakaya Yarışmadan, Melisa Karacakaya Buradan!

Geçtiğimiz senede Survivor'da yer alan Batuhan Karacakaya şampiyonluğa adım kala elenmiş ve tüm sevenlerini derinden üzmüştü. 2020 Survivor yarışmasında yer alan Mert Öcal'la Batuhan Karacakaya bu sene all starda bir araya geldi. Birbiri ile bir türlü anlaşamayan ikilinin tartışmalarına Batuhan Karacakaya'nın kız kardeşi Melisa Karacakaya'nın yaptığı o yorum ve eleştiri gündemde bomba etkisi yarattı. Mert Öcal ve abisi Batuhan Karacakaya ile ilgili görüşlerini sosyal medya hesabından paylaşan Melisa Karacakaya çok konuşuldu. Peki Melisa Karacakaya'nın o paylaşımında neler yazıyordu? Detaylar haberimizin devamında yer alıyor.

Survivor bu sene diğer tüm senelere kıyasla daha farklı ilerliyor. Aldatma iddialarının oldukça gündemde olduğu Survivor All Star 2022'de izleyiciler bile bu duruma oldukça şaşırmış durumda. Geçtiğimiz senelerde canla başla finale ya da yarı finale gelmeyi başarmış olan yarışmacıların bir arada all starda birinciliği kimin elde edeceği oldukça merak edilirken psikolojik savaşlar devam ediyor. 

Birbirinden farklı olayların, gruplaşmaların, açlığın ve hem ruhsal hem psikolojik savaşın verildiği Survivor All Star'da bu sene şartlar çok daha zorlayıcı. Yarışmanın All Star olması her rakibni birbirinden daha güçlü kılıyor. İki güçlü yarışmacı olan Mert Öcal ve Batuhan Karacakaya'da psikolojik savaş veren yarışmacılar arasında yer alıyor. Birbirleriyle girdiği diyolagların tartışmaya döndüğü ikiliye Batuhan Karacakaya'nın kardeşi Melisa Karacakaya da katıldı. Melisa Karacakaya abisi Batuhan Karacakaya'ya destek verirken Mert Öcal hakkında şunları söyledi;

Sırf yaşı var diye olgunluktan nasibini almamış insanlara acıyorum. Sen kimsin diyorsun da ben söyliyim sana. Abim 11 kere performans birincisi oldu. Yazıklar olsun. Hala orada durmanın sebebi ne performansından ne de ada hayatından. Abime yapılanlara artık katlanamıyorum. Yeter.

Son Güncelleme: 22.03.2022 23:13
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