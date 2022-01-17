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Barbaroslar İlyas Kimdir?

Eylül ayından TRT1 ekranlarında olacak Barbaroslar dizisi herkes meraklandırmayı başardı. Dizi de yer alacak yeni oyuncularında olması herkes tarafından beğenildi. İlyas Karakterini canlandıracak kişi kimdir? Merak konusu olan Barbaros kardeşlerin en küçüğü İlyas hakkında merak edilenler haberimizde

17 Ocak 2022 Pazartesi 21:00
Barbaroslar İlyas Kimdir?
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Çok fazla tanınmamış olan Caner Topçu Barbaros kardeşlerin en küçüğü İlyas karakterine hayat verecek. Daha önceden Nöbet dizisinde oynayan oyuncu tecrübelerini aktarmıştı. Canlandıracağı İlyas karakteri Barbaros Hayrettin Paşa ve abisi Oruç Reis’in en küçük kardeşidir. 20 yaşlarında olan İlyas başarılı bir gençtir. Dizi de görüleceği gibi ailecek korkusuz olan bu gençler güçlü karakter yapıları ile de herkesi kendine hayran bırakacaktır.

Caner Topçu kimdir?

25 Haziran 1997 yılında İstanbul da dünyaya gelen Topçu eğitim hayatına lisede tamamladıktan sonra tiyatro ilgisi olduğu fark ederek eğitim almaya başlar. İnanç Zafer, Sarıkamış gibi tiyatro oyuncularında oyun hayatına adım attı. 2021 yılında Hiç isimli İntenet dizisinde ekranlara geldi. Hiç dizisinde Deniz adında gence hayat veren Topçu oyunculuk sektöründe adımlar atmaya devam eder.

Caner Topçu Dizileri

  • Hiç Dizisi (Deniz) 2021
  • Nöbet 2020
  • Evrensel Döngü: Zamansal Yolculuk 2018
  • Bilinçsizler 2015

Son Güncelleme: 17.01.2022 21:00
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Anahtar Kelimeler:
DiziOyuncuIlyasBarbaros
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