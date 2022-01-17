Barbaroslar İlyas Kimdir?

Caner Topçu kimdir?

Çok fazla tanınmamış olan Caner Topçukardeşlerin en küçüğükarakterine hayat verecek. Daha önceden Nöbetsinde oynayantecrübelerini aktarmıştı. Canlandıracağı İlyas karakteri Barbaros Hayrettin Paşa ve abisi Oruç Reis’in en küçük kardeşidir. 20 yaşlarında olan İlyas başarılı bir gençtir. Dizi de görüleceği gibi ailecek korkusuz olan bu gençler güçlü karakter yapıları ile de herkesi kendine hayran bırakacaktır.

25 Haziran 1997 yılında İstanbul da dünyaya gelen Topçu eğitim hayatına lisede tamamladıktan sonra tiyatro ilgisi olduğu fark ederek eğitim almaya başlar. İnanç Zafer, Sarıkamış gibi tiyatro oyuncularında oyun hayatına adım attı. 2021 yılında Hiç isimli İntenet dizisinde ekranlara geldi. Hiç dizisinde Deniz adında gence hayat veren Topçu oyunculuk sektöründe adımlar atmaya devam eder.

Caner Topçu Dizileri