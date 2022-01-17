Barbaroslar İlyas Kimdir?

Caner Topçu kimdir?
25 Haziran 1997 yılında İstanbul da dünyaya gelen Topçu eğitim hayatına lisede tamamladıktan sonra tiyatro ilgisi olduğu fark ederek eğitim almaya başlar. İnanç Zafer, Sarıkamış gibi tiyatro oyuncularında oyun hayatına adım attı. 2021 yılında Hiç isimli İntenet dizisinde ekranlara geldi. Hiç dizisinde Deniz adında gence hayat veren Topçu oyunculuk sektöründe adımlar atmaya devam eder.
Caner Topçu Dizileri
- Hiç Dizisi (Deniz) 2021
- Nöbet 2020
- Evrensel Döngü: Zamansal Yolculuk 2018
- Bilinçsizler 2015
Son Güncelleme: 17.01.2022 21:00