İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
YouTube'da müzik dinlemek artık çok kolaylaşacak!
Son Dakika
YouTube'da müzik dinlemek artık çok...
Galatasaray peşinden koştuğu Gedson Fernandes'i Beşiktaş'a kaptırdı!
Son Dakika
Galatasaray peşinden koştuğu Gedson Fernandes'i...
Milyonlarca öğrenciye müjde! Ücretsiz internet için harekete geçildi
Son Dakika
Milyonlarca öğrenciye müjde! Ücretsiz internet...
Giresunspor'un yeni transferi Jean Pyerre'de kanser tespit edildi!
Son Dakika
Giresunspor'un yeni transferi Jean Pyerre'de...

Ayça Eren kimdir? Nerelidir?

Ekranların en sevilen dizilerinden biri olan Behzat Ç. dizisinde Şule karakterini canlandıran Ayça Eren kimdir? İşte detaylar...

05 Şubat 2022 Cumartesi 14:59
Ayça Eren kimdir? Nerelidir?
Takip Et:

Ayça Eren, 2 Ağustos 1986 tarihinde Aydın ilinde dünyaya gelmiştir. Çankaya Üniversitesinde Endüstri Mühendisliğini tamamlamıştır.

Oyunculuk hayatının yanı sıra fotoğraf çekmeyi de çok seven Ayça Eren, 2010 senesinde Erdal Beşikçioğlu’nun işlettiği bir yerin fotoğraflarını çekerken Erdal Beşikçioğlu’nun teklifi ile Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi adlı dizinin oyuncuları arasına katılmış ve Şule karakterini canlandırmıştır.

Aynı zamanda Annemin Yarası ve 46 Yok Olan gibi yapımlarda yer almıştır.



Son Güncelleme: 05.02.2022 14:59
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Behzat ÇAyça Eren
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gaye Turgut kimdir?
Gaye Turgut kimdir?
Çek Kazan uygulaması nedir? Çek Kazan uygulamasından nasıl para kazanılır?
Çek Kazan uygulaması nedir? Çek Kazan uygulamasından nasıl para kazanılır?
Erman Okay kimdir, nerede doğmuştur? Erman Okay evli mi? Erman Okay kaç yaşında?
Erman Okay kimdir, nerede doğmuştur? Erman Okay evli mi? Erman Okay kaç yaşında?
Berkay Tulumbacı kimdir? Berkay Tulumbacı kaç yaşında, nereli?
Berkay Tulumbacı kimdir? Berkay Tulumbacı kaç yaşında, nereli?
Dilara Aksüyek kimdir?
Dilara Aksüyek kimdir?
Ahmet Melih Yılmaz kimdir? Kaç yaşında?
Ahmet Melih Yılmaz kimdir? Kaç yaşında?

Popüler Haberler

Başarılı oyuncu Hilmi Özçelik kimdir?
Kayhan Yıldızoğlu kimdir? Nerelidir? Kayhan Yıldızoğlu nerede oturuyor?
Ayça Eren kimdir? Nerelidir?
The Flash’in Henry Allen’ı kim olacak?
Başarılı oyuncu Sinan Demir kimdir?
Kenan Çoban kim? Memleketi neresidir ?
Usta oyuncu Gökhan Mete kimdir?
Tuna Orhan kim? Kaç yaşında? Tuna Orhan hayatı
Burçin Orhon kimdir, nerede doğmuştur? Burçin Orhon evli mi? Burçin Orhon kaç yaşında?
Süheyl Uygur kimdir, Nerede Doğdu, Nerede Oturuyor?
E devlet trafik cezası sorgulama ve ödeme işlemleri
Bilgisayar Destekli Tasarım-İmalat Elemanı (Cad-Cam) maaşları ne kadardır?
Orucun önemi nedir? Oruç ibadeti ile ilgili hadisler
Show TV'de 27 Haziran 2021 Pazar tarihinde ne var? 27 Haziran 2021 Pazar yayın akışında neler yer alıyor?
Dila Pekdemir kimdir? Nerelidir? Dila Pekdemir nerede oturuyor?
Bir Zamanlar Kıbrıs şef kim? Sanlı Baykent kim?
Serra Yılmaz kimdir, nerelidir, kaç yaşında, evli mi, hangi dizilerde oynadı?
Dilşad Çelebi kimdir, Nerede Doğdu, Nerede Oturuyor?
Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu oyuncuları ve karakterleri
Selahattin Taşdöğen kimdir, nerelidir, kaç yaşında, evli mi, hangi dizilerde oynadı?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisindeki Ceylan karakteri neden ekranlarda yok? EDHO Ceylan diziden ayrıldı mı? Sanem Çelik kimdir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
Gürses Gazetesi

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.