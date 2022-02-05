Ayça Eren kimdir? Nerelidir?

Ayça Eren, 2 Ağustos 1986 tarihinde Aydın ilinde dünyaya gelmiştir. Çankaya Üniversitesinde Endüstri Mühendisliğini tamamlamıştır.

Oyunculuk hayatının yanı sıra fotoğraf çekmeyi de çok seven Ayça Eren, 2010 senesinde Erdal Beşikçioğlu’nun işlettiği bir yerin fotoğraflarını çekerken Erdal Beşikçioğlu’nun teklifi ile Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi adlı dizinin oyuncuları arasına katılmış ve Şule karakterini canlandırmıştır.

Aynı zamanda Annemin Yarası ve 46 Yok Olan gibi yapımlarda yer almıştır.