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Avşar kızı 12 yıllık aşk orucunu Cemal Güzelci ile bozdu!

Ünlü sanatçı Hülya Avşar, yaklaşık 12 yıldır hayatında kimseyi almamakla diretiyordu. Avşar kızı aşk orucunun iş insanı Cemal Güzelci ile bozdu.

21 Şubat 2022 Pazartesi 00:54
Avşar kızı 12 yıllık aşk orucunu Cemal Güzelci ile bozdu!
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Bu güne kadar onun için şarkılar yazılmış ve filmler çekilmişti. İş insanı Kaya Çilingiroğlu ile evlenen ve bu evlilikten bir kızı olan Hülya Avşar, bir süre sonra Çilingiroğlu'ndan boşanmıştı.

Hayatına bir kaç kişi girip çıktıktan sonra kalbinin kapılarını kapatan Avşar kızı son 12 yıldır da hayatına kimseyi kabul etmiyordu.

Aşk orucuna giren ünlü sanatçı en sonunda pes dedi ve kalbinin kapılarını iş insanı Cemal Güzelci'ye açtı. Magazincilerin günlerce süren takipleri sonrası Hülya Avşar ve Cemal Güzelci en sonunda birlikte görüntülendi. Yeni sevgilisiyle bir mekanda görüntülenen Hülya Avşar'ın sevgilisi tarafından alnından öpüldüğü anlar objektiflerin yakın markajına alındı.

Cemal Güzelci ile birlikte romantik akşam yemeği yiyen Hülya Avşar'ın  mutluluğu yüzünden okunurken neşeli tavırları da dikkatlerden kaçmadı. 



Son Güncelleme: 21.02.2022 00:54
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