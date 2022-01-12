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Alp Navruz ve Ayça Ayşin Turan'ın dizide başlayan aşkı gerçek oldu!

Ada Masalı isimli dizide başrolleri paylaşan Alp Navruz ile Ayça Ayşin Turan’ın dizide başlayan aşkları gerçeğe dönüştü. Ünlü çift, ilk pozlarını sosyal medya hesaplarından paylaşırken, paylaşım beğeni yağmuruna tutuldu.

12 Ocak 2022 Çarşamba 12:15
Alp Navruz ve Ayça Ayşin Turan'ın dizide başlayan aşkı gerçek oldu!
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Dizi aşkının gerçeğe dönüşme olayına Alp Navruz ve Ayça Ayşin Turan'da katıldı. Birlikte başrolünü oynadıkları Ada Masalı isimli dizide aşk yaşayan iki ünlü oyuncu, bu rolü gerçeğe taşıdı.

Daha önce aşk iddialarını her fırsatta yalanlayan fakat geçtiğimiz gün, bu haberleri doğrulayan Alp Navruz ve Ayça Ayşin Turan, güzel bir arkadaşlık kurduklarını ve bu arkadaşlıklarını farklı boyutlarda denemeye başladıklarını söylemişlerdi.

ÜNLÜ ÇİFTTEN İLK AŞK POZU!

Ünlü oyuncu Alp Navruz ile çiçeği bununda sevgilisi Ayça Ayşin Turan'ın aşk itirafları sonrasında çiftten ilk aşk pozları da yayınlandı. Ayça Ayşin Turan, sosyal medya hesabından birlikte çekildikleri fotoğrafı yayınlarken Alp Navruz'da paylaşımın altına bulut emojisi koydu.


Son Güncelleme: 12.01.2022 12:15
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Anahtar Kelimeler:
Alp NavruzAyça Ayşin TuranAşk Pozu
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