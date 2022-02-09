Alişan ve Buse Varol çifti boşanıyor!

2018 yılında muhteşem bir düğün ile dünya evine giren Alişan ve Buse Varol çiftinin bir süredir ayrılacakları yönünde iddialar ortaya atılmıştı.
2019 yılında ilk oğulları Burak'ı 2021 yılında da Eliz isimli kızlarını kucaklarına alan Alişan ve Buse Varol çiftinin artık anlaşamadıklarını öne sürerek boşanmaya karar verdikleri öğrenildi. Çift, boşanma kararlarını kimsenin şimdilik duymaması için yasal işlemleri gizlilik içinde yürütmeye çalışsalar da çifte yakın kaynaklar bu iddiaları da doğruladı.
Son Güncelleme: 09.02.2022 00:42