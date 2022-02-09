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Alişan ve Buse Varol çifti boşanıyor!

Ünlü şarkıcı Alişan ve oyuncu olan eşi Buse Varol, boşanma kararı aldı. Gizlilik içinde başlatılan yasal işlemleri ise çiftin çok yakın kaynakları doğruladı.

09 Şubat 2022 Çarşamba 00:42
Alişan ve Buse Varol çifti boşanıyor!
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2018 yılında muhteşem bir düğün ile dünya evine giren Alişan ve Buse Varol çiftinin bir süredir ayrılacakları yönünde iddialar ortaya atılmıştı.

Her defasında bu iddiaları yalanlamaya çalışan çiftin geçtiğimiz günlerde kızları Eliz'in doğum gününü ayrı ayrı kutlamaları ise bu iddiaları daha da güçlendirmişti. 

2019 yılında ilk oğulları Burak'ı 2021 yılında da Eliz isimli kızlarını kucaklarına alan Alişan ve Buse Varol çiftinin artık anlaşamadıklarını öne sürerek boşanmaya karar verdikleri öğrenildi. Çift, boşanma kararlarını kimsenin şimdilik duymaması için yasal işlemleri gizlilik içinde yürütmeye çalışsalar da çifte yakın kaynaklar bu iddiaları da doğruladı.



Son Güncelleme: 09.02.2022 00:42
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AlişanBuse VarolBoşanmaBoşanma Kararı
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