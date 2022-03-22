Alişan'ın Annesinden Gelini Buse Varol'a Ters Tepki! Buse Varol'u Affetmedi! Dedikleri Herkesi Şok Etti!

Son zamanların en çok konuşulan isimleri arasında yer alan Alişan ve Buse Varol çiftine ilişkin yeni iddialar gündeme geldi. Evlilikleri son dönemlerde git gelli olan Buse Varol ve Alişan çifti hakkında ortaya atılan o iddialar sosyal medya gündemine bomba gibi düşerken ikiliden henüz bir açıklama gelmedi. İşte detaylar...

Kardeşi Selçuk Tektaş'ın vefatı ile geçtiğimiz sene sarsılan ve bir türlü kendine gelemeyen Alişan'ın kardeş özlemi devam ediyor. Hem kardeşi hem de menajeri olan Selçuk Tektaş'ın koronavirüs nedeniyle vefat etmesinin ardından tüm tektaş ailesi büyük bir üzüntüye kapılmıştı. Vefatının ardından bir yıl geçen Selçuk Tektaş'ın acısı kardeşi Alişan'da bir an olsun azalmadı. Bu durumu her defasında hem muhabirlere karşı hem de sosyal medya hesabından dile getiren Alişan karısı Buse Varol'la boşanma eşiğine gelmişti.

Kayınvalidesi Affetmedi!

Buse Varol ile oldukça güzel bir evlilik götüren Alişan'a geçtiğimiz günlerde nazar değmiş ve ortaya boşanacakları iddiaları atılmıştı. Bu iddia gündemde büyük ses yaratırken Buse Varol'un elinde yüzük olmaması detayı da muhabirlerin objektifine takılmış ve kendisine boşanma iddiaları ile ilgili sorular sorulmuştu. Boşanma iddiaları ile ilgili olarak sessiz kalmayı tercih eden Buse Varol nihayetinde Alişan'la olan evliliğinin yoluna girdiğini gösteren bir paylaşımda bulunmuş ve tüm takipçilerini çok sevindirmişti. Fakat kayınvalidesi Buse Varol'u affetmedi. İşte detaylar...

Kızı Eliz'in 1. yaş doğum günüyle ilgili organizasyon yapan Buse Varol lüks bir otelde doğum günü kutlamak istemniş fakat Alişan ve ailesi evinin salonlarında sadece ailecek bir arada oldukları küçük bir kutlama yapmışlardı. Kızları Eliz'in doğum gününü ayrı ayrı kutlayan Alişan ve Buse Varol hakkında boşanacakları iddiası da gündeme bu şekilde gelmişti. Ortaya atılan yeni iddialara göre Alişan'ın annesi gelini Buse Varol'u bu hareketinden dolayı affetmedi. İşte detaylar...

Kızı Eliz'in doğum günü partisini otel de tek başına yapan Buse Varol'un aile tablosunda olmaması büyük ilgi çekerken Alişan'ın aile kutlamasında da Buse Varol'un olmaması büyük ses getirmişti. İkilinin kızlarının doğum gününü ayrı ayr kutlamasının ardından boşanma iddiaları kısa sürmüş ve ikili aralarındaki sorunları hallettiklerine dair sosyal medya hesaplarından paylaşım yapmışlardı. İkilinin arasını düzeltmesine rağmen Alişan'ın annesinin Buse Varol'u affetmediği söylemleri sosyal medyada yankılanmaya devam etti.