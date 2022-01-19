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Ahmet Melih Yılmaz kimdir? Kaç yaşında?

Yakında Show TV ekranlarında seyirci ile buluşacak Cam Tavanlar isimli diziye yeni bir isim dahil oldu. Diziye yeni bir kararla öncesinde Çukur dizisinde Timsah Celil lakabı ile tanıdığımız Ahmet Melih Yılmaz dahil oldu. Peki, Ahmet Melih Yılmaz kim, kaç yaşında? İşte cevabı…

19 Ocak 2022 Çarşamba 13:03
Ahmet Melih Yılmaz kimdir? Kaç yaşında?
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1 Ocak 1989 yılında dünyaya gelen Yılmaz, aslen Ankara’lıdır. Yılmaz, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya fakültesinden mezun olmuştur. Oyunculuğa ilk kez Felaket isimi dizide canlandırdığı Meriç karakteri ile başlamıştır.

Yılmaz, özellikle Çukur isimli dizide canlandırdığı Timsah Celil karakteri ile tanınmıştır.

Tiyatroda da oldukça aktif olan Yılmaz, Hep Sonradan, Apaçhi Gızlar, Woyzeck Masalı, Kuyu gibi birçok tiyatro oyununda oynamıştır. Tiyatro dışında moden dans eğitimi de almıştır.

1.82 cm boyunda ve 76 kg olan oyuncunun bu zamana kadar rol aldığı sinema filmleri şunlardır;

Abluka

Hatırla Gönül

Daha

Körfez

Yuva

Gölgeler içinde


Son Güncelleme: 19.01.2022 13:03
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AhmetMelihYılmazKimKaç Yaşında
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