Afra'dan kaçıp Dilan'a koşmuştu! Mert Yazıcıoğlu'ndan kötü haber geldi: O fotoğraf ortalığı karıştırdı

Afra'dan kaçıp Dilan'a koşmuştu! Mert Yazıcıoğlu'ndan kötü haber geldi: O fotoğraf ortalığı karıştırdı

Mert Yazıcıoğlu ve Afra Saraçoğlu'nun uzun soluklu ilişkisinin bitmesiyle beraber ortalık karıştı. Yazıcıoğlu, yeni bir aşka yelken açarken adı aşk iddialarıyla karıştı. Saraçoğlu'ndan sonra kalbinin kapılarını Dilan Çiçek Deniz'e açan Mert Yazıcıoğlu hakkında ayrılık iddiaları kesinleşti.

Afra Saraçoğlu kalbini başrol arkadaşı Mert Ramazan Demir'e kaptırdı. Bunun üzerine tatil pozları peş peşe gelirken o halleri objektiflere takıldı. Mert Yazıcıoğlu, ayrıldıktan kısa süre sonra Dilan Çiçek Deniz ile yeni aşka yelken açıldı. Çiçek ile aşk yaşayan Yazıcıoğlu uzun süre magazinde yer alırken ünlü çiftin aralarına kara kedi girdiği konuşuluyor.

Magazinde yer alan haberler doğrultusunda Dilan Çiçek Deniz ve Mert Yazıcıoğlu çiftinin ayrılığı haberleri gündeme geldi. Yazıcıoğlu sevgilisi Dilan Çiçek Deniz'i takipten çıkmasıyla aralarında soğukluk olduğu iddia edildi. Bunun üzerine Deniz'den ise hamle gecikmedi. Güzel oyuncu instagram hesabından ''Özgürüm'' notunu paylaşarak göndermede bulundu.

mert yazıoğlu dilan çiçek deniz

AYRILIK NEDENİ

Ayrılık haberlerinin paylaşılması üzerine gözler o fotoğraflara çevrildi. Dilan Çiçek Deniz'in eski sevgilisi Furkan Andıç yine Deniz'in küs olduğu Aybüke Pusat ile yan yana geldiği bu kare sosyal medyanın gündeminde yer aldı. 

Magazin
Dudak dudağa pozlar sonrası Mert Ramazan Demir'e Instagram'dan büyük şok! Bu kadarını kendi bile tahmin etmemişti
Dudak dudağa pozlar sonrası Mert Ramazan Demir'e Instagram'dan büyük şok! Bu kadarını kendi bile tahmin etmemişti
Acun Ilıcalı 4. kez nikah masası yolcusu! 30 yaş küçük sevgilisiyle bakın ne zaman evleniyor: Aman Şeyma duymasın!
Acun Ilıcalı 4. kez nikah masası yolcusu! 30 yaş küçük sevgilisiyle bakın ne zaman evleniyor: Aman Şeyma duymasın!
Icardi'nin eşinden kötü haber geldi! Taraftarlar duyunca şaşkına döndü: Büyük sorun var!
Icardi'nin eşinden kötü haber geldi! Taraftarlar duyunca şaşkına döndü: Büyük sorun var!
4 yıllık aşkta flaş gelişme! Aybüke Pusat ve Furkan Andıç çifti bunu ilk kez yaptı: Takipçileri beğeni yağdırdı
4 yıllık aşkta flaş gelişme! Aybüke Pusat ve Furkan Andıç çifti bunu ilk kez yaptı: Takipçileri beğeni yağdırdı
Geniş Aile'nin Cevahir'i Ufuk Özkan'dan haber var! Siroza yakalanmıştı: Sosyal medya hesabından duyurdu
Geniş Aile'nin Cevahir'i Ufuk Özkan'dan haber var! Siroza yakalanmıştı: Sosyal medya hesabından duyurdu
Ünlü oyuncu Ezgi Mola durdu durdu turnayı gözünden vurdu! Bebeğinin cinsiyetini ilk kez açıkladı: Aylar önce evlenmişti
Ünlü oyuncu Ezgi Mola durdu durdu turnayı gözünden vurdu! Bebeğinin cinsiyetini ilk kez açıkladı: Aylar önce evlenmişti
Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in oğulları Kerem ilk kez görüldü! Tıpkı ağabeyi!
Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in oğulları Kerem ilk kez görüldü! Tıpkı ağabeyi!