Afra'dan kaçıp Dilan'a koşmuştu! Mert Yazıcıoğlu'ndan kötü haber geldi: O fotoğraf ortalığı karıştırdı

Mert Yazıcıoğlu ve Afra Saraçoğlu'nun uzun soluklu ilişkisinin bitmesiyle beraber ortalık karıştı. Yazıcıoğlu, yeni bir aşka yelken açarken adı aşk iddialarıyla karıştı. Saraçoğlu'ndan sonra kalbinin kapılarını Dilan Çiçek Deniz'e açan Mert Yazıcıoğlu hakkında ayrılık iddiaları kesinleşti.

Afra Saraçoğlu kalbini başrol arkadaşı Mert Ramazan Demir'e kaptırdı. Bunun üzerine tatil pozları peş peşe gelirken o halleri objektiflere takıldı. Mert Yazıcıoğlu, ayrıldıktan kısa süre sonra Dilan Çiçek Deniz ile yeni aşka yelken açıldı. Çiçek ile aşk yaşayan Yazıcıoğlu uzun süre magazinde yer alırken ünlü çiftin aralarına kara kedi girdiği konuşuluyor.

Magazinde yer alan haberler doğrultusunda Dilan Çiçek Deniz ve Mert Yazıcıoğlu çiftinin ayrılığı haberleri gündeme geldi. Yazıcıoğlu sevgilisi Dilan Çiçek Deniz'i takipten çıkmasıyla aralarında soğukluk olduğu iddia edildi. Bunun üzerine Deniz'den ise hamle gecikmedi. Güzel oyuncu instagram hesabından ''Özgürüm'' notunu paylaşarak göndermede bulundu.





AYRILIK NEDENİ

Ayrılık haberlerinin paylaşılması üzerine gözler o fotoğraflara çevrildi. Dilan Çiçek Deniz'in eski sevgilisi Furkan Andıç yine Deniz'in küs olduğu Aybüke Pusat ile yan yana geldiği bu kare sosyal medyanın gündeminde yer aldı.