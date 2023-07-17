Acun Ilıcalı 4. kez nikah masası yolcusu! 30 yaş küçük sevgilisiyle bakın ne zaman evleniyor: Aman Şeyma duymasın!

Acun Ilıcalı 4. kez nikah masası yolcusu! 30 yaş küçük sevgilisiyle bakın ne zaman evleniyor: Aman Şeyma duymasın!

Acun Ilıcalı'dan sürpriz evlilik teklifi! Doğum günü partisinde Ayça Çağla Altunkaya'ya romantik jest! İşte detaylar...

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'ya sürpriz bir doğum günü partisi düzenlediği ve bu partide evlilik teklifi ettiği iddiaları gündemi sarsmıştı. Çiftten konuya dair bir açıklama olmasa da, nikah tarihinin belli olduğu iddia ediliyor.

EYLÜL AYINDA EVLENECEKLER

1

Acun Ilıcalı, daha önce Seda Başbuğ, Zeynep Yılmaz ve Şeyma Subaşı ile üç evlilik yapmıştı. Şu anda 4 kızı ve bir kız torunu bulunan Ilıcalı, Ayça Çağla Altunkaya ve kızlarıyla mutlu bir hayat sürdürüyor.

Ayça Çağla Altunkaya, Yalova'da doğmuş ve hemşirelik mezunu olarak biliniyor. İkili, ilişkilerinde daha az görünür olmayı tercih eden Altunkaya'nın doğum gününü büyük bir kutlama ile geçtiğimiz günlerde kutlamıştı.

Bu özel doğum günü partisinde Acun Ilıcalı'nın sevgilisine evlilik teklifi ettiği iddiaları medyada yer aldı. Çiftten resmi bir açıklama gelmemiş olsa da, nikah tarihinin belirlendiği ve çiftin eylül ayında evleneceği konuşuluyor.

Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'ya yaptığı evlilik teklifiyle ilgili olarak detaylı bilgilere henüz ulaşılamamış olsa da, bu romantik jest çiftin ilişkilerinde yeni bir adım attığını gösteriyor. Hayranları, çiftten gelecek resmi açıklamayı merakla beklemektedir.

Magazin
Dudak dudağa pozlar sonrası Mert Ramazan Demir'e Instagram'dan büyük şok! Bu kadarını kendi bile tahmin etmemişti
Dudak dudağa pozlar sonrası Mert Ramazan Demir'e Instagram'dan büyük şok! Bu kadarını kendi bile tahmin etmemişti
Afra'dan kaçıp Dilan'a koşmuştu! Mert Yazıcıoğlu'ndan kötü haber geldi: O fotoğraf ortalığı karıştırdı
Afra'dan kaçıp Dilan'a koşmuştu! Mert Yazıcıoğlu'ndan kötü haber geldi: O fotoğraf ortalığı karıştırdı
Icardi'nin eşinden kötü haber geldi! Taraftarlar duyunca şaşkına döndü: Büyük sorun var!
Icardi'nin eşinden kötü haber geldi! Taraftarlar duyunca şaşkına döndü: Büyük sorun var!
4 yıllık aşkta flaş gelişme! Aybüke Pusat ve Furkan Andıç çifti bunu ilk kez yaptı: Takipçileri beğeni yağdırdı
4 yıllık aşkta flaş gelişme! Aybüke Pusat ve Furkan Andıç çifti bunu ilk kez yaptı: Takipçileri beğeni yağdırdı
Geniş Aile'nin Cevahir'i Ufuk Özkan'dan haber var! Siroza yakalanmıştı: Sosyal medya hesabından duyurdu
Geniş Aile'nin Cevahir'i Ufuk Özkan'dan haber var! Siroza yakalanmıştı: Sosyal medya hesabından duyurdu
Ünlü oyuncu Ezgi Mola durdu durdu turnayı gözünden vurdu! Bebeğinin cinsiyetini ilk kez açıkladı: Aylar önce evlenmişti
Ünlü oyuncu Ezgi Mola durdu durdu turnayı gözünden vurdu! Bebeğinin cinsiyetini ilk kez açıkladı: Aylar önce evlenmişti
Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in oğulları Kerem ilk kez görüldü! Tıpkı ağabeyi!
Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in oğulları Kerem ilk kez görüldü! Tıpkı ağabeyi!