Acun Ilıcalı 4. kez nikah masası yolcusu! 30 yaş küçük sevgilisiyle bakın ne zaman evleniyor: Aman Şeyma duymasın!

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'ya sürpriz bir doğum günü partisi düzenlediği ve bu partide evlilik teklifi ettiği iddiaları gündemi sarsmıştı. Çiftten konuya dair bir açıklama olmasa da, nikah tarihinin belli olduğu iddia ediliyor.



EYLÜL AYINDA EVLENECEKLER





Acun Ilıcalı, daha önce Seda Başbuğ, Zeynep Yılmaz ve Şeyma Subaşı ile üç evlilik yapmıştı. Şu anda 4 kızı ve bir kız torunu bulunan Ilıcalı, Ayça Çağla Altunkaya ve kızlarıyla mutlu bir hayat sürdürüyor.

Ayça Çağla Altunkaya, Yalova'da doğmuş ve hemşirelik mezunu olarak biliniyor. İkili, ilişkilerinde daha az görünür olmayı tercih eden Altunkaya'nın doğum gününü büyük bir kutlama ile geçtiğimiz günlerde kutlamıştı.

Bu özel doğum günü partisinde Acun Ilıcalı'nın sevgilisine evlilik teklifi ettiği iddiaları medyada yer aldı. Çiftten resmi bir açıklama gelmemiş olsa da, nikah tarihinin belirlendiği ve çiftin eylül ayında evleneceği konuşuluyor.

Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'ya yaptığı evlilik teklifiyle ilgili olarak detaylı bilgilere henüz ulaşılamamış olsa da, bu romantik jest çiftin ilişkilerinde yeni bir adım attığını gösteriyor. Hayranları, çiftten gelecek resmi açıklamayı merakla beklemektedir.