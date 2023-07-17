4 yıllık aşkta flaş gelişme! Aybüke Pusat ve Furkan Andıç çifti bunu ilk kez yaptı: Takipçileri beğeni yağdırdı

Uzun süredir aşk hayatları devam eden Aybüke Pusat ve Furkan Andıç yaptıkları paylaşım ile ilişkilerini duyurdular. İşte ikilinin muhteşem halleri...

İki ünlü isim Aybüke Pusat ve Furkan Andıç uzun zamandır bir arada oldukları iddiaları gündeme gelirken bu durum kanıtlandı. Konu hakkında ikiliden herhangi bir açıklama gelmesede bu fotoğraf her şeyi ortaya çıkardı.

Giyim markasının reklamı için kamera karşısında yer alan ikili, önce tek fotoğraflarını paylaşırken devamında ise ilk defa çift olarak fotoğraflarını yayınladılar. Birbirlerine sarılarak poz veren çiftin paylaşımına kısa sürede beğeni ve yorum yağmuru geldi. Andıç ve Pusat'ın paylaşımlarını ise hikayede gül koyarak paylaştı.





İKİLİNİN AŞKI KANITLANDI

Her açıklamalarında arkadaş olduklarını duyura çift, 2019 senesinde yayınlanan Her Yerde Sen dizisinde beraber ekran karşısında yer aldı. Çift daha önce bir düğünde görüntülenirken bir ara Pusat, Andıç'ın kucağına atlayarak öpücüklere boğdu.