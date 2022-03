Konuşanlar'ın son bölümünde Hasan Can Kaya ile bir izleyicinin diyaloğu herkesi şaşırttı. Konuşanlar'ın son bölümünde neler yaşandı?

Konuşanlar'ın son bölümünde Hasan Can Kaya ile bir izleyicinin diyaloğu herkesi şaşırttı. Konuşanlar'ın son bölümünde neler yaşandı? Acun Ilıcalı'nın kurduğu Exxen platformu son zamanlarda ilgi çeken projelerle birlikte izleyiciler tarafından süreklii kullanılmaya başlandı.

Son zamanlarda en çok kullanılan dizi ve film platformlarından biri olan Exxen, birçok farklı projeye imza attı. Başarılı projeleri ile birlikte dikkat çeken platform, her yaşa uygun farklı dizi ve filmleri izleyicilerle buluşturuyor. Platformun kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte izleyiciler yeni projelerin olup olmadığını da merak ediyor. Exxen platformunun en beğenilen programlarından biri olan Konuşanlar, Hasan Can Kaya eşliğinde izleyicilere sunulmakta. Hasan Can’ın izleyicilerle girdiği diyaloglar sosyal medya üzerinde de büyük etkiye sahip. Sosyal medyada sürekli gördüğümüz Konuşanlar programı izleyicilerde merak uyandırmaktadır. Herkesin severek takip ettiği program rahat diyalogların kurulmasıyla izleyicileri kendine bağlıyor. Programın başarısının böyle devam etmesi halinde yeni bölümlerinde sürekli olarak geleceği bilinmekte.

Hasan Can Kaya son bölümde konuğu ile arasındaki konuşma sosyal medya üzerinde çok konuşuldu. Yeni bölümünde bir izleyici iş güvenliği uzmanlığı yaptığını söyleyerek çeşitli bilgiler verdi. Konuşmada izleyici inşaat içerisinde yüksekte çalışan birinin kemer takmasının önemi hakkında konuşarak işinin tanımını bu kişiyi uyarmak şeklinde olduğunu belirtti. Hasan Can bunun üzerine Böyle bir iş yaparken kemer takmayan var mı? Diye soru sorduğu esnada izleyicilerden biri konuşmaya katıldı. Bu soruya karşılık “Var var benim eniştem düştü iki gün önce” ifadesini kullanan seyirciye Hasan Can durumu nasıl diye sordu. İzleyici “rahmetli oldu.” Yanıtını verince programı izleyenler şaşkına döndü. Bu konuşma sonrasında Hasan Can “Bu kadar kafaya takmasaydın keşke hayatım” ifadelerini kullandı. İzleyici ise üzüldüğünü söyleyerek yapacak bir şey olmadığını ve giden geri gelmiyor sözlerini kullandı.