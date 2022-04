TRT 1'de yayın hayatına başlayan ve izleyiciler tarafından oldukça olumlu tepkiler alan Kasaba Doktoru dizisinin 3. bölüm fragmanı yayınlandı! Peki Kasaba Doktoru'nun yeni bölümünde neler olacak? Detaylar gursesgazetesi.com'da...

Kasaba Doktoru uzun süredir beklenen dizi Tv ekranlarında yayına girdiği andan itibaren izleyiciler tarafından en çok beklenen diziler arasına girdi. İlgi çekici konusunun yanı sıra başarılı oyuncu kadrosu ile de sevilen dizi haftaiçi her gün ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Her hafta merakla beklenen Kasaba Dokoru dizisi, fragmanının yayınlanması ile oldukça büyük ilgi çekti. Peki Kasaba Doktoru dizisinin yeni bölümünde neler olacak? Kasaba Doktoru 3. bölüm fragmanında neler var?

Kasaba Doktoru 3. Bölüm Fragmanı

5 gün önce yayınlanan Kasaba Doktoru dizisi 3. bölüm fragmanında; ilk sahnelerinde Dr. Hakan'ın hasta ile olan bıçaklı kavgası gündem oldu. Bunun yanı sıra Dr. Leyla ile Dr. Ömer'in "beni özlüyor musun" şeklinde gelişen diyaloğu oldukça ilgi uyandırdı. Hastaneden ayrılmak istediğini söyleyen Dr. Ömer ile hastanede kalmak için çaba gösteren Dr. Leyla'nın da yeni bölümde nelerle karşılaşacağı oldukça merak konusu oldu.

3. bölümünün yayınlanan ikinci fragmanında ise ilgi çekici bir gelişme yaşandı. Dr. Hakan'ın oldukça gizlenen gerçeği ortaya çıktı! Gün yüzüne çıkan videoda Dr. Hakan'ın olması hastanede yankı uyandırdı. Hastanenin sahibi ile aralarında geçen diyalogta Dr. Hakan'ın söylemleri yeni bölüm fragmanına damga vurdu. Bunun dışında izleyicilerin beklediği Dr. Ömer ile Dr. Leyle ile aralarındaki yakınlaşma sonunda gerçekleşti. Samimi anlar yaşayan ikilinin yeni bölümde neler yaşayacağı da merak edilenler arasına girdi. Dr. Hakan ve Dr. Ömer'in hararetli geçen konuşmasının ardından Dr. Ömer'in Dr. Hakan'ı tanıması yeni bölüme damga vuran bir diğer konulardandı. Yayınlanan iki fragmanın ardından yeni bölüm son derece merak edildi. İzleyiciler tüm hafta yeni bölümün yayınlanmasını adeta iple çekti. Peki Kasaba Doktoru ne zaman yayınlanacak?

Kasaba Doktoru Ne Zaman Yayınlanıyor?

Her bölümü merakla beklenen diziler arasına giren Kasaba Doktoru'nun fragmanı yayınlandıkça yeni bölümü daha da ilgi çekici bir hal almaya başladı. Sürükleyici konusunun yanı sıra oyuncu kadrosu ile de izleyenler tarafından her bölümü daha da merak edilmeye başlandı. Kasaba Doktoru dizisi her hafta Cuma günü saat 20.10'da TRT1 ekranlarında yayınlanıyor.