Game Of Thrones evreninde geçecek olan House Of Dragon dizisi için ilk gösterim tarihi açıklandı. Yeni çıkacak dizi Game Of Thrones dizisinin 200 yıl öncesini konu alacak. İşte dizinin konusu ve oyuncuları.. House Of Dragon ne zaman çıkacak?

Game Of Thrones: House Of Dragon Çıkış Tarihi

2019 yılında son bölümü yayınlanan Game Of Thrones, hayranlarını hayal kırıklığına uğratmıştı. Final bölümünün hayranları tarafından beğenilmemesi ve çok tepki almasıyla gündeme gelen dizi yeni bir proje üzerinde çalışıyor. Aynı evrende geçeceği belirtilen House Of Dragon, Game Of Thrones dizisinin 200 yıl öncesini anlatacak. Dizi hakkında her geçen gün daha fazla bilgi edinmekteyiz. Edilen bilgilere göre House Of Dragon 21 Ağustos 2022 tarihinde ilk bölümü yayımlanacak.

House of Dragon Dizisinin Konusu

Game of Thrones hayranlarının bileceği üzere dizideki olayların 200 yıl öncesine gidilerek Demir Taht’ta Targaryen Hanedanı’nın oturduğu zamanlar anlatılacak. HBO yapımı olan dizide, Westeros’u yöneten Targaryenleri iç savaşa sürükleyen olaylar dizinin konusunu oluşturacak.

Bugün açıklanan yayımlanma tarihine göre House Of Dragon 21 Ağustos tarihinde izleyicilerle buluşacak. HBO resmi Twitter hesabı üzerinden paylaşılan posterler ile yayınlanma tarihi tüm hayranlara ve izleyicilere duyuruldu. Kadrosunda Matt Smith, Paddy Considine, Rhys Ifans, Olivia Cooke, Emmy D’Arcy ve Fabien Frankel gibi önemli isimlerin bulunduğu dizinin görselleri de twitter üzerinden yayımlandı. Diziden yayınlanan görüntülerin oldukça heyecan verici olduğu açıkça söylenebilir. Hayranlarının sürekli olarak beklediği bu haberin çıkışıyla diziye duyulan ilgi de oldukça arttı.

House of Dragon Dizisinin Oyuncuları