Atv ekranlarında 4 Nisan Pazartesi günü başlayacak olan Hakim dizisi başarılı oyuncu kadrosu ile dikkatleri üzerine çekti. Özellikle diziye yeni katılan Metehan karakteri ile birlikte dizide farklı bir hava yaratılması bekleniyor. Peki Hakim dizisine yeni katılan oyuncunun gerçek adı ve Instagram hesabı nedir? İşte detaylar..

HAKİM DİZİSİ METEHAN KİM?

Erdal Beşikçioğlu, Yurdaer Okur, Ebru Özkan, Uğur Yücel, Hasibe Eren, Fatih Berk Şahin, Seda Akman, Eslem Akar, Burcu Kara, Naz Çağla Irmak, Hakan Yufkacıgil ve Gülsen Tuncer’li Hakim dizisinin kadrosuna yeni bir isim daha katıldı. Dizide Metehan karakterine hayat verecek olan Yağız Can Konyalı diziye katılan son isimler arasında yer aldı. Dizide Azem'in oğlu Metehan karakterine can verecek olan Metehan karakteri Yağız Can Konyalı kimdir, Instagram hesabı.. İşte detaylar..

YAĞIZ CAN KONYALI KİMDİR?

Yağız Can Konyalı, 20 Eylül 1991 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden mezun olmuştur. 2006 yılında İlk Aşk filminde Alp karakteri ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamıştır.

YAĞIZ CAN KONYALI INSTAGRAM HESABI

Hakim dizisinin Metehan karakterini oynayan Yağız Can Konyalı'nın Instagram hesabı: yagizcankonyali