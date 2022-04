Fox'un yeni dizisi olan Gülümse Kaderine dizisinin fragmanının yayınlanmasının ardından filmin içeriği ve tekrarları merak konusu oldu. Peki Gülümse Kaderine dizisi nereden izlenir?

Sürpriz oyuncu kadrosu ile ekranlara gelecek olan Fox Tv'nin yeni dizisi Gülümse Kaderine fragmanı yayınlandı. İlgi çekici konusu ile ekranlara gelmeye hazırlanın oyuncu kadrosu ise oldukça merak edildi. Yaz ayına girildiği andan itibaren yeni dizilerin bir bir çıkmaya başlaması ile birlikte izleyiciler hangi diziyi izleyecekleri konusunda kararsız kalldı. Yeni dizilerin fragmanı ve yeni bölümlerinin yayınlanmaya başlamasının ardından ise dizilerinin tekrarlarının nereden izlenebileceği de merak konusu oldu. Dizilerin konusu ve oyuncu kadrosu ise internette en çok merak edilenler ve araştırılanlar arasına girdi. Peki Gülümse Kaderine dizisinin konusu nedir?

Gülümse Kaderine Dizi Konusu

Yapımcılığını Avşar Fim'in üstlendiği dizide yetimhanede büyüyen iki genç kızın hayatı konu edinirken, etkileyici oyuncu kadrosu ile izleyiciler tarafından oldukça merak edildi. Yönetmenliğini Aytaç Çiçeğin yaptığı ve senaryosunu Burcu Över'in yazdığı dizinin ise ne zaman yayınlanacağı en çok sorulan sorulardan oldu.

Dizinin yayınlanan birinci bölüm fragmanında birbirine sürekli destek olan ve yetihanede büyüyen iki kız arkadaşın hayatını görerek başlıyoruz. Her zaman birlikte olan hayatlarının her döneminde birbirlerinin yanında olacağına söz veren genç kızların hayatlarını anlatan dizide, yaşanan bir tartışma sonunda Eda yurttan atılıyor. Bunun üzerine Yaren karakteri de her zaman yanında olacağına söz veren Eda'nın peşinden gider. Eda'yı yalnız bırakmayan Yaren ile Eda yurttan atıldıktan sonra hayatta kalmaya çalışırlar. Peki Gülümse Kaderine dizi kadrosunda kimler var?

Gülümse Kaderine Dizisi Oyuncu Kadrosu

Bahar Şahin - Eda

Sude Zülal Güler - Yaren

Mine Tugay - Neval

Doğan Bayraktar - Kanat

Erkan Meriç - Fırat

Burak Sergen

Ahu Sungur

Yalçın Hafızoğlu - Cem

Aslı Sümen - Ayşegül

Ülkü Hilal Çiftçi - Defne

Nazan Diper - Hacer

Aslı Samat - Nil

Gamze Demirbilek - Sevim

Sevinç Kumaş - Banu

Aysima Zeynep Erişir - Yaren'in küçüklüğü

Alina Akçay - Eda'nın küçüklüğü

Gülümse Kaderine Dizi Tekrarı Nereden İzlenir?

Yakında yayınlanacak olan Fox'un yeni dizisi Gülümse Kaderine dizi severler tarafından merakla bekleniyor. Dizi Tv ekranlarında yayınlanmasının hemen ardından Fox'un internet sitesinde yayınlacak.