Yakın bir tarihte final sezonu ile ekranlara gelecek olan dizi Better Call Saul'da sürpriz iki ismin yer alacağı belirtildi. Bu haberden sonra sosyal medyada dizinin yayın tarihi ve oyuncu kadrosu çok merak edildi. Peki Better Call Saul dizisi ne zaman yayınlanacak? Dizinin oyuncu kadrosunda kimler var?

2015 yılından bu yana 5 sezon boyunca ekranların sevilen dizisi haline gelen Better Call Saul, son sezonu ile ilgili sevenlerine duyuru yaptı. Final sezonunun yayınlanacağı bilinen dizide sürpriz isimler yer aldı. Dizinin yeni sezonunu merakla bekleyen izleyiciler ise bu habere oldukça sevindi. Better Call Saul dizisinin final sezonunda yer alacak olan oyuncular büyük ilgi uyandırdı. Peki Better Call Saul nasıl bir dizi?

Better Call Saul Dizi Konusu Nedir?

"Jimmy McGill" isimli oldukça şanssız bir avukatın karakter dönüşümü anlatan dizi 5 sezonluk bir serüvende bu dönüşümü anlatıyor. Fazlasıyla ilgi uyandıran konusunun yanı sıra oyunculuk performansları da dizide farklılık katıyor. Şanssız avukatın zaman içerisinde "Saul Goodman" lakabı ile üç kağıtçıya bürünme serüveni izleyiciler için keyifli 5 sezondan oluşuyor.

Bu keyifli serüvenin 6. sezon ile geri dönecek olması izleyicileri çok sevindirdi. Bu sezonunun final sezonu olması ne kadar üzse de oyunca kadrosu beklentileri artırmaya yetti. Her sezonunda ilgi çekici oyuncular ile sürükleyici konuların işlendiği dizinin son sezonu da merakla beklenmeye başlandı. Peki Better Call Saul dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var?

Better Call Saul Oyuncu Kadrosu

Bob Odenkirk - Jimmy McGill ve Saul Goodman

Giancarlo Esposito - Gustavo "Gus" Fring

Jonathan Banks - Mike Ehrmantraut

Rhea Seehorn - Kim Wexler

Yayınlandığı sezondan itibaren bulunan bu oyuncu kadrosunun haricinde diziye katılacak olan iki isim ise oldukça ilgi uyandırdı. Diziyi sevenlerin yanı sıra final sezonunda yer alacak olan bu iki oyuncunun hayranları da yeni sezon için sabırsızlanmaya başladı. Bryan Cranston ve Aaron Paul'un da Better Call Saul dizisinin final sezonunda yer alacak olması, sezon için şimdiden meraklandırmayı başardı. Peki Better Call Saul dizisinin final sezonu ne zaman yayınlanacak?

Better Call Saul Final Sezonu Ne Zaman Yayınlanacak?

Fragmanı yayınlanan Better Call Saul dizisnin 6. sezonunun 18 Nisan 2022'de geleceği biliniyor. Sezon yayınlanmadan hemen önce yapılan duyuruda "Bryan Cranston" ve "Aaron Paul" isimlerinin yer alması ise heyecanı ve merakı artırmaya yetti.