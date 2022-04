8 Nisan 2022 tarihinde vizyona giren All The Old Knives filmi, aldığı olumlu yorumlar üzerine sosyal medyada gündem oldu. Peki All The Old Knives filmi oyuncuları ve konusu nedir?

8 Nisan'da gösterime giren All The Old Knives filmi, izleyiciler tarafından beğenilerek sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girmeyi başardı. Bunun üzerine internette en çok arananlar arasında All The Old Knives filminin oyuncuları yer aldı. Farklı konusu ve başarılı oyuncu kadrosu ile, kısa sürede popüler hale geldi. Vizyona gireceği duyulduğu andan itibaren merakla beklenen film, olumlu sonuçlarla karşılandı. Peki, merakla ve heyecanla beklenen All The Old Knives filminin konusu nedir?

All The Old Knives Film Konusu Nedir?

Dram, gerilim ve casusluk temalı film, ilgi çekici konusu sayesinde vizyona girmeden önce film severler tarafından en çok merak edilen ve hakkında araştırma yapılan filmler arasına girmeyi başardı. Vizyona girdikten sonra ise sosyal medya gündemine adeta bomba gibi düşmesi, film severler ve filmi merak edenlerde son derece merak uyandırdı. Filmi izlemek isteyen pek çok kişi filmin konusu ve yorumlar hakkında internette araştırma yaptı. Peki All The Old Knives filmi konusu nedir?

All The Old Knives Konusu

Ailevi sebeplerden dolayı CIA'den ayrılmak zorunda kalan Celia ile hala CIA ajanı olan Henry, uzun süre sonra buluşurlar. Küçük bir kasabada yemek için buluşan ikili, seneler sonra ilginç bir konu üzerine yeniden bir araya gelir. Bir zamanlar sevgili olan Henry ve Celia için zorlu bir sürecin başlangıcı bu yemek olur. 6 yıl önce içerisinde bulunan tüm yolcuların ölümü ile sonuçlanan uçak, kaçırılmıştır. Gizem dolu görev için işe koyulan ikili 6 yıl önce yaşanan olayları yeniden incelemeye başlarlar.

All The Old Knives Oyuncuları Kimlerdir?

Yönetmenliğini Janus Metz Pedersen'in üstlendiği, senaryosunu ise Olen Steinhauer'in kaleme aldığı All The Old Knives filminde pek çok başarılı oyuncu bulunmaktadır. Senarist Olen Steinhauer, ilgi çekici ve sürükleyici konusu ile farklılık yaratmak istemiştir. Peki, filmin oyuncu kadrosunda kimler var?

Chris Pine

Thandie Newton

Laurence Fishburne

Jonathan Pryce

Michelle Williams

Ahd

Gala Gordon

David Bedella

Corey Johnson

Nasser Memarzia

Colin Stinton

Filmin oyuncu kadrosunu oluşturan isimler bu şekilde.