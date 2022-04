Merakla beklenen Survivor All Star yarışmasında dokunulmazlık oyunu oynandı. Peki dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

Tv8 ekranlarında yayınlanan Survivor yarışması bu sezonu ile de gündemden düşmüyor. Yarışmacıların aralarında yaşadıkları gerginlikler, yarışma dışında da oldukça fazla konuşuluyor. Gün geçtikçe ve artık yavaş yavaş finale doğru ilerlerken dokunulmazlık oyunları da daha önemli bir hale geldi. Art arda olan elemelerden sonra ada hayatında sular durulmadı. Son olarak geçen hafta adaya veda eden isim Ardahan oldu. Peki 8 Nisan Cuma günü dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

8 Nisan Cuma Dokunulmazlık Oyunu

İki etap şeklinde oynanan dokunulmazlık oyununda bugün oyunun ilk kısmı oynanacak. Yarışmacıların kaderini belirleyen oyunlar artık tek bir oyuna bağlı değil. İki kademeden oluşan oyunda her iki takıma da ikinci bir şans veriliyor. Böylelikle yarışmacılar ya iki oyunu da kazanarak, dokunulmazlığı garantiliyor ya da kaybettikleri oyunun telafisini yapıyor. İki oyunu da iki farklı takım kazanırsa, iki takımdan da isim oylamaya çıkıyor. Böylelikle her iki takım da kendi takım arkadaşlarının adada kalma olasılığını artırmış oluyor.

Birleşme partisinden sonra her iki takımda yaşanan gerginlik oyunlara da yansıdı. Artık finale daha da yaklaşmış olan yarışmacılar, elenmemek için üstün performans sergilediler. Açlığın yanı sıra Survivor hayatlarını da bırakmak istemeyen yarışmacılarda ise dokunulmazlık her oyundan daha kıymetli bir hale geldi. Zaman ilerledikçe ödül oyunlarının içeriğinin de büyüdüğü yarışmada artık her iki takım da tüm gücüyle yarışmaya başladı. Peki 8 Nisan Cuma günü dokunulmazlık oyununu kim aldı?

Dokunulmazlık Oyununu Hangi Takım Kazandı?

Yarışma sırasında son derece gergin dakikalar yaşandı. Neredeyse her yarışmacı arasında tartışmalar durmadı. Sude ve Anıl başta olmak üzere pek çok yarışmacı arasında tartışma yaşandı. Atakan ve Hikmet kavgası ise diğer tüm gerginlikleri gölgede bıraktı. Fiziksel temasın da görüldüğü kavga dokunulmazlık oyununda bomba etkisi yarattı. Fakat dokunulmazlık oyununda yaşanan gerginlikler bununla da kalmadı. Sema ile Ogeday arasında da büyük bir tartışma yaşandı. Tüm bunların üzerine diğer yarışmacıların ve Acun Ilıcalı'nın yorumları sosyal medyada merak konusu oldu. 8 Nisan Cuma günü dokunulmazlığı kazanan takım ise bugün yayınlanacak olan bölümde belirlenecek.