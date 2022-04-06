Türkiye'nin en fazla izlenen yarışma programı Survivor bugün neden yok merak ediliyor. Survivor'ın neden yayınlanmadığı sosyal medyada gündem oldu. 6 Nisan Tv8 yayın akışı..

Türkiye'nin en fazla izlenen yarışma programı Survivor bugün neden yok merak ediliyor. Survivor'ın neden yayınlanmadığı sosyal medyada gündem oldu. 6 Nisan Tv8 yayın akışında hangi programlar var? Haftanın her günü yayınlanan Survivor yarışması bugün neden yayınlanmadı merak ediliyor. 6 Nisan Tv8 yayın akışında Survivor neden yok? İşte detaylar haberde yer alıyor.

Tv8 ekranlarının fenomen ve reyting rekortmeni yarışması Survivor All Star, 6 Nisan Çarşamba günü yayın akışında yok. Yarışmaya dair hayranları ise araştırmalar yaparken neden yayınlanmadığı ise merak konusu oldu. İzleyiciler "6 nisan survivor bugün neden yok" araması yapmaktadır. Google'da trend topic olan bu aramalara ise Gürses Gazetesi editörleri yanıt veriyor.

6 NİSAN SURVİVOR ALL STAR NEDEN YOK?

Tv8 ekranlarının popüler yarışması Survivor All Star 6 nisan 2022 çarşamba günü yeni bölümü ile ekranlarda yer almıyor. Tv8 ekranlarında yayın akış listesinde yer almayan Survivor All Star neden yayınlanmıyor? Tv8 ekranlarında her hafta Çarşamba günleri yayınlanacak olan Annemin Sırrıdır programı başlaması sebebiyle Survivor All Star Çarşamba günleri artık yeni bölümü ile ekranlara gelmeyecek.

Dün Survivor All Star'a dair yeni bölüm fragmanı yayınlanmazken seyirciler bir aksilik olup olmadığını araştırmaktaydı. İşte Tv8 6 Nisan 2022 Çarşamba yayın akışı..