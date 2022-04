TV ekranlarının en çok izlenen yarışmaları arasında yer alan Survivor All Star'da oldukça heyecanlı bir eleme stresi başladı. Peki 5 Nisan 2022 Survivor'da elenen isim kim oldu?

Uzun yıllardan bu yana yayınlanan Survivor All Star'da oldukça heyecanlı bir ada konseyi yapıldı. Ada konseyinde çıkan adaylar herkesi şaşırtırken sosyal medya gündeminde resmen bomba gibi patladı. Dünyanın en zorlu yarışmalarından biri olan Survivor All Star bu sene daha da zordu. All Star olarak geri dönen Survivor'da bu hafta elenen isim kim?

Survivor'da Eleme Adayları Kim?

Birbirinden güçlü ve hırslı yarışmacıların ödül ve Survivor birinciliği için yarıştığı Survivor All Star'da yine birbirinden gergin anlar yaşandı.

Hafta boyunca gerçekleştirilen dokunulmazlık mücadelelerinin ardından ilk üç gitme adayı; Ardahan, Barış ve Gizem oldu. Seda ve Anıl dokunulmaz oldu. Dördüncü isim Gökhan seçildi.

5 Nisan Survivor Kim Elendi?

Survivor All Star'da bu hafta yaşanan gerilimli ada konseyi sonrasında eleme konseyi başladı. Eleme konseyinde ise herkesin merakla beklediği sorular yanıt buldu.

Survivor'da Ardahan, Barış, Gizem ve Gökhan eleme adayları olurken haftanın dokunulmazları ise Seda ve Anıl oldu.

Instagram'da iddia edilen paylaşımlara göre ise bu hafta adaya veda eden ismin Ardahan olduğu söyleniyor.

Survivor'da Gergin Hafta!

Survivor All Star'da bu hafta gergin bir yarışma dönemi yaşandı. Geçtiğimiz günlerde Nisa ile Nagihan kavgasının ardından ortalık karışırken bu akşam ki ödül oyununda ise Hikmet ve Avatar Atakan'ın tartışma anları ekranlara yansıdı.

Nagihan Nisa kavgasının ardından ise Türkiye Atletizm Federasyonu'ndan açıklama gecikmedi.

Türkiye Atletizm Federasyonu’ndan Nagihan açıklaması!

Survivor’da bu akşam yayınlanacak bölümün fragmanında Nisa’nın Nagihan’ı geçmişte yarışlarda doping kullandığı yönünde suçlamasının ardından Türkiye Atletizm Federasyonu geçmişte kendi bünyelerinde sporcu olarak bulunan Nagihan Karadere’nin hiçbir zaman doping kullanmadığını, Nisa’yı ise Türk halkının takdirine bıraktıklarını açıkladı.