TV 8'in sevilen yarışma programı Survivor All Star 2022, fragmanı, tam bölümleri ve hatta hakkında çıkan iddialar ile gündemden düşmüyor. Sevilen yarışma programında dün akşam gerçekleştirilen takım değişikliği ise dün gece ve bugün içerisinde sosyal medyada gündeme oturmuş ve en çok araştırılanlar arasına girmişti. Bu akşam oynanan dokunulmazlık oyunu ise yarışmanın sevenleri tarafından ilgi odağı oldu. Survivor All Star'da yapılan dokunulmazlık oyununda her yarışmacı büyük mücadeleler verdi. Yarışmacıların ilk kez Kırmızı ve Mavi takım adıyla yarıştığı akşam neler olduğu ise, yarışmanın sevenleri tarafından merak ediliyor.

Acun Ilıcalı tarafından geçtiğimiz hafta perşembe akşamı konseyde yapılan açıklamada, acil durum konseyinin yapılacağı ve takım oyuncularının değiştirileceği Ilıcalı tarafından belirtilmişti. İzleyenleri şoke eden haberin ardından programın sevenleri sosyal medyada ve internette yarışmanın yeni takım düzenlerini araştırdı. Dün akşam yayınlanan bölümde ise Survivor yeni takımlar belli oldu. Peki; Survivor All Star 2022 yeni takımlarda kimler var?

Survivor All Star Yeni Takımlar Belli Oldu! Kırmızı Takımda Kimler Var? Mavi Takımda Kimler Var?

Ünlüler ve Gönüllüler olarak adlandırılan iki takım içerisinde köklü oyuncu değişiklikleri yapıldı ve iki takımın adı da değişti. Survivor All Star'da Ünlüler ve Gönüllüler takımları artık Kırmızı ve Mavi takım olarak adlandırılıyor. Kırmızı ve Mavi takımların oyuncuları ise programın sevenleri tarafından hala araştırılıyor. Yeni takım düzenleri şu şekilde;

KIRMIZI TAKIM

Adem

Sude

Gökhan

Sema

Anıl

Merve

Batuhan

Barış

Ayşe

MAVİ TAKIM

Atakan

Nagihan

Ogeday

Berkan

Parviz

Seda

Hikmet

Evrim

Nisa

Yeni takımlarının belirlenmesinin ardından sosyal medya ikiye bölündü. Yarışmanın sevenleri arasında yeni takımların eşit olup olmadığına dair tartışmalar yaşandı.

22 Nisan 2022 Survivor All Star Dokunulmazlık Oyununu Kim Kazandı?

Yarışmanın sevenleri yarışmada oynanan oyunları da heyecanla takip ediyor. Survivor All Star'da bu akşam Kırmızı ve Mavi Takımların karşılaştığı dokunulmazlık oyununda kazanan ise merak ediliyor. Yarışmayı canlı takip edemeyen izleyiciler dokunulmazlık oyununu kimin kazandığını ve edeme alayının kim olduğunu merak ediyor. Ancak; yarışma halen oynanmaya devam ediliyor. Sonuçlar belli olduğunda haber gursesgazetesi.com'da yayınlanacak