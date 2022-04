Her gün düzenli olarak yayımlanan reyting sonuçları bugünde belli oldu. Dün yayımlanan dizi ve programların reyting sonuçları herkes tarafından merak ediliyor.

Her gün düzenli olarak yayımlanan reyting sonuçları bugünde belli oldu. Dün yayımlanan dizi ve programların reyting sonuçları herkes tarafından merak ediliyor. Ayrıntılar gursesgazetesi.com'da..

Dün yayımlanan dizi ve programların reyting sonuçları belli olmuş durumda. Yayımlanan verilere göre Arka Sokaklar, Survivor All Star, Aziz, Kasaba Doktoru ve Yalnız Kurt yapımlarının hangi sırada yer aldığı belirlendi. Dün televizyonda yayımlanan sevilen yapımlar vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. Survivor All Star yarış programı total ilk 10 klasmanında birinci olurken Arka Sokaklar dizisi de ikinci oldu. Sevilen haber programı Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber ise üçüncü sırada yer aldı.

TOTAL'DE İLK 10 PROGRAM

1. SURVIVOR ALL STAR - TV8

2. ARKA SOKAKLAR - KANALD

3. SELCUK TEPELİ ILE FOX ANA HABER - FOX

4. ESRA EROL'DA - ATV

5. YALNIZ KURT - ATV

6. AZIZ - SHOW TV

7. KASABA DOKTORU - TRT1

8. ARKA SOKAKLAR (OZET) - KANALD

9. KADERIMIN OYUNU - STAR TV

10. PROF. DR. NIHAT HATIPOGLU ILE IFTAR - ATV

AB'DE İLK 10 PROGRAM

1. SURVIVOR ALL STAR - TV8

2. KASABA DOKTORU - TRT1

3. SELCUK TEPELİ ILE FOX ANA HABER - FOX

4. ARKA SOKAKLAR - KANALD

5. KASABA DOKTORU (OZET) - TRT1

6. AZIZ - SHOW TV

7. YALNIZ KURT - ATV

8. ASK MANTIK INTIKAM - FOX

9. SURVIVOR ALL STAR OZET - TV8

10. RAMAZAN SEVİNCİ - TRT1

ABC'DE İLK 10 PROGRAM

1. SURVIVOR ALL STAR - TV8

2. SELCUK TEPELİ ILE FOX ANA HABER - FOX

3. KASABA DOKTORU - TRT1

4. YALNIZ KURT - ATV

5. AZIZ - SHOW TV

6. ARKA SOKAKLAR - KANALD

7. ESRA EROL'DA - ATV

8. KASABA DOKTORU (OZET) - TRT1

9. SURVIVOR ALL STAR OZET - TV8

10. RAMAZAN SEVİNCİ - TRT1