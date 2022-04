Türkiye'nin en fazla takip edilen yemek yarışmalarından birisi olan Gelinim Mutfakta'da haftanın şampiyonu kim oldu merak ediliyor. 22 Nisan Cuma Gelinim Mutfakta Haftanın Şampiyonu Kim Oldu? 22 Nisan Gelinim Mutfakta Puanlamalar

Türkiye'nin en fazla takip edilen yemek yarışmalarından birisi olan Gelinim Mutfakta'da haftanın şampiyonu kim oldu merak ediliyor. Her hafta Cuma günleri Gelinim Mutfakta'ta yarışmasında haftanın şampiyonu merak edilen isimler arasında yer alıyor. Gelinim Mutfakta yarışmasında her hafta içi her gün günün birincileri çıkıyor ve çeyrek altın kazanıyorlar. Yarışmada toplamda en fazla puana ulaşan kişi ise haftanın sonunda Cuma günü haftanın şampiyonu olarak bilezik sahibi olacak.

22 Nisan Gelinim Mutfakta Haftanın Şampiyonu

Gelinim Mutfakta yarışmasında, haftalardır mutfaktaki yeteneklerini sergileyen gelinler, kayınvalidelerinden puanları topladı. Bazı kayınvalideler gelininin tabağını tanıyarak en yüksek puanı ona verdi. Bazı kayınvalideler ise gelinlerinin tabağını tanıdığı düşüncesi ile başka gelinlere yüksek puan verip, kendi gelinine düşük puan verdi. En yüksek puanı alanın bir adet çeyrek altın ile ödüllendirildiği programda günün birincisi kim oldu?

Gelinim Mutfakta haftanın şampiyonu bu sayfada yer alacak.

18 - 22 NİSAN GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN PUANLAMASI

Gelinler bugün de kayınvalidelerinden topladığı puanlar ile günün birinciliği için birbirleriyle mücadele etti. Yarışmada günün birincisi henüz belirlenmedi. Yarışmanın sevenleri yarışmada çeyrek altını kimin kazanacağını heyecanla bekliyor.

Gelinim Mutfakta Toplam Puan durumu (18-22 Nisan Haftası) – Perşembe

Miyase: 53 + 18 = 71

Damla: 53 + 9 = 62

Bahar: 30 + 11 = 41

Senanur : 36 + 13 = 49

Gelinim Mutfakta Program Konusu

2018 yılında ekranlardaki yayın hayatına başlayan Gelinim Mutfakta programında gelinler; kendilerine verilen malzemeler ile yapmaları gereken yemek ya da tatlıları hazırlayarak sunum yapar. Gelinlerin sunumlarını kayınvalideler, hangi tabağın hangi geline ait olduğunu bilmeyerek tadarlar ve puanlamalarını yaparlar. Verilen puanlara göre günün birincisi bir adet çeyrek altın kazanır. Hafta boyunca en çok puanı toplayan gelinler ise, haftanın birincisi olarak bir adet bilezik kazanır. Gelinim Mutfakta yarışmasını izleyen gelin ve kayınvalideler programa katılım şartlarını araştırıyor. Peki; Gelinim Mutfakta programına nasıl başvuru yapılır?