Türkiye'nin en fazla izlenen yarışma programı Survivor bugün neden yok merak ediliyor. Survivor'ın neden yayınlanmadığı sosyal medyada gündem oldu. İşte 20 Nisan Tv8 yayın akışı..

Türkiye'de nefeslerin tutularak izlenildiği yarışma programlarından birisi olan Survivor All Star 20 Nisan 2022 Çarşamba neden yayınlanmadı merak ediliyor. Survivor'ın neden yayınlanmadığı sosyal medyada gündem oldu. 20 Nisan Tv8 yayın akışında hangi programlar var? Haftanın her günü yayınlanan Survivor yarışması bugün neden yayınlanmadı merak ediliyor. 20 Nisan Tv8 yayın akışında Survivor neden yok? İşte detaylar haberde yer alıyor.

Acun Ilıcalı'nın medya patronluğunda zirveye gelmesini sağlayan yarışmalardan birisi olan Survivor All Star, 20 Nisan Çarşamba günü yayın akışında yok. Yarışmaya dair hayranları ise araştırmalar yaparken neden yayınlanmadığı ise merak konusu oldu. İzleyiciler "20 nisan survivor bugün neden yok" araması yapmaktadır. Google'da trend topic olan bu aramalara ise Gürses Gazetesi editörleri yanıt veriyor.

20 NİSAN SURVİVOR ALL STAR NEDEN YOK?

Geçtiğimiz yıllarda Show Tv ekranlarında başlayan ve sonrasında Acun Ilıcalı'nın Tv8 kanalını satın alması ile birlikte başlayan süreçte bu akşam Survivor All Star programının yayınlanması bekleniyordu. Survivor All Star 20 nisan 2022 çarşamba günü yeni bölümü ile ekranlarda yer almıyor. Tv8 ekranlarında yayın akış listesinde yer almayan Survivor All Star neden yayınlanmıyor? Tv8 ekranlarında her hafta Çarşamba günleri yayınlanacak olan Annemin Sırrıdır programı başlaması sebebiyle Survivor All Star Çarşamba günleri artık yeni bölümü ile ekranlara gelmeyecek.

20 NİSAN 2022 TV8 YAYIN AKIŞI