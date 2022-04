Survivor All Star'da bu haftanın son dokunulmazlık oyunu oynandı. Peki; 18 Nisan dokunulmazlık ödülünü kim kazandı? adaya veda edecek isim kim? Survivor All Star dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı.

18 Nisan Dokunulmazlık Ödülünü Kim Kazandı?

Survivor All Star'da haftanın son okunulmazlık oyunu bu akşam izleyiciyle buluştu. Ünlüler takımı bu hafta 3'te 3 yaparak toparlanmaya başladı. Gönüllüler takımı ise art arda aldığı mağlubiyetler ile adeta yıkıldı. Sosyal medyada ünlüler takımının yükselişi dikkat çekti. Bu akşam; 18 Nisan 2022 tarihinde yarışmacıların kıyasıya mücadele ettiği dokunulmazlık oyununda ise galibiyeti hangi takımın aldığı merak ediliyor.

Survivor All Star'da haftanın 4'ncü ve son dokunulmazlık oyunu programın sevenleriyle buluştu. Bu akşam düzenlenen dokunulmazlık oyununda parkura ilk olarak kadınlar çıktı. Ünlüler ve gönüllüer takımından karşılaşan kadınlar izleyicilere heyecan dolu bir mücadele izletti. Yarışma ünlüler takımının kadın üyeleri kazandı.

Sonrasında sahneyi erkekler aldı. Ünlüler ve gönüllülerin erkekler takımı hırslı bir şekilde mücadelelerini sergiledi. Erkeklerin karşılaştığı oyunda gönüllüler takımı 8-3'lük skorla galip geldi.

İki turun ardından karşılaşan takımların en iyilerinin karşılaşması başladı. En iyilerin ilk turunda Ünlüler Seda - Sema karşılaşmasında Seda'nın galibiyetiyle 1-0 öne geçti. Adem'in hakkıyla kazandı minvalinde söylemlerde bulunması gönüllüler takımından Seda'yı kızdırdı. Seda ile Adem arasında yaşanan gerginlik geceye damgasını vuran olaylardan oldu.

Seda- Sema karşılaşmasının ardından Atakan ile Ogaday'ın kıran kırana mücadelesi izleyicilere heyecanlı anlar yaşattı. Kıran kırana geçen mücadelede Ogeday, Atakan'ın önünde ilerledi ve atış oyununda da galip geldi. Karşılaşma sonrasında Atakan, Ogeday'ın elini sıkması, her iki takım tarafından takdir edildi. Ogeday'ın dudağının patladığı mücadele duruma 1-1'lik skor eşitliğini getirdi.

Ünlüler ve gönüllülerin en iyilerinin karşılaştığı oyunda mücadele devam ediyor. Henüz dokunulmazlık mücadelesini kazanan ekip belirlenmiş değil. Adaya kimin veda edeceği oyunun tamamlanmasından sonra belli olacak.