Dün yayımlanan dizi ve programların reytingleri dizi severler tarafından merak edilmeye başlandı. 17 Nisan Pazar günü yayımlanan Survivor All Star, Yargı ve Teşkilat yapımlarının reyting sonuçları ne durumda? Dizi severler tarafından sürekli olarak takip edilen Yargı dizisi herkesin beğenisini toplamış durumda. Herkes tarafından sevilen dizilerin reyting sonuçları da belli oldu.

Günlük olarak açıklanan reyting verileri her günün en çok izlenilen dizi ve programlarını veriye dökerek bizlere sunmaktadır. Pazar günü yayımlanan en çok izlenen dizi ve programlar arasında Yargı, Teşkilat ve Survivor All Star programları yer alıyor. Yayımlanan verilere göre totel ilk 10 program alanında Yargı dizisi birinci gelmekte. Sonrasında ikinci sırada Teşkilat dizisi bulunurken üçüncü sırada ise Survivor All Star yarışması yerini alıyor.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1- YARGI - KANALD

2- TESKILAT - TRT1

3-SURVIVOR ALL STAR - TV8

4- GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU - FOX

5- TESKILAT (OZET)- TRT1

6- SHOW ANA HABER - SHOW TV.

7- ÇÖPÇÜLER KRALI (T.S) - SHOW TV.

8- YARGI (OZET) - KANALD.

9- ADI SEVGİ - ATV

10- PROF. DR. NIHAT HATIPOGLU İLE IFTAR - ATV

AB İLK 10 PROGRAM

1- YARGI - KANALD

2- TESKILAT - TRTI

3- TESKILAT (OZET) - TRT1

4- SURVİVOR ALL STAR - TV8

5- GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU - FOX

6- YARGI (OZET) - KANALD

7- RAMAZAN SEVINCI - TRT1

8- NECMETTIN NURSACAN'LA IFTAR SAATI - KANAL7

9- SURVİVOR EKSTRA - TV8

10 - ATV ANA HABER - ATV

20+ABC1 İLK 10 PROGRAM

1- YARGI - KANALD

2- TESKILAT - TRT1

3- SURVIVOR ALL STAR - Tv8

4- GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU - FOX

5- TESKILAT (OZET) - TRT1

6- YARGI (OZET) - KANALD

7- RAMAZAN SEVINCI - TRT1

8- COPCULER KRALI (T.S) - SHOW TV

9- KANAL D ANA HABER - KANALD

10- SHOW ANA HABER - SHOW TV