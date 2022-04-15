Haftanın neredeyse her günü yayınlanan ve reyting rekorları kıran Survivor yarışmasında bu akşam oynanılacak olan Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 15 Nisan Survivor All Star Dokunulmazlık Oyununu Kim Kazandı? İşte detaylar..

Haftanın neredeyse her günü yayınlanan ve reyting rekorları kıran Survivor yarışmasında bu akşam oynanılacak olan Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Kıya sıya mücadele verilen bu akşam ki dokunulmazlık oyununda adrenalinler yükseliyor. Survivor'ın en zorlu parkur yarışmasında dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte detaylar ve daha fazlası haberimizin devamında yer alıyor.

15 Nisan Survivor All Star Dokunulmazlık Kim Kazandı?

Survivor'da bu akşam çok önemli bir dokunulmazlık oyunu oynanırken gerilimli anlar izleyicileri şok etti. Survivor'ın en zorlu parkurunda büyük bir heyecana sahne olacak olan dokunulmazlık oyununda kim oyunu kazandı?

Ünlüler ve Gönüllüler'in kıyasıya mücadelesinden galip gelen taraf kim oldu? İşte detaylar..

Survivor'da 15 Nisan dokunulmazlık oyununu kazanan takım ise belli olur olmaz gursesgazetesi.com adresinde olacak.

Instagram'da yer alan bilgilere göre ise dokunulmazlık oyununu Ünlüler'in kazandığı iletiliyor.

SURVİVOR'DA BU HAFTA NELER YAŞANDI?

Survivor’da haftanın dokunulmazlıklarından birini kazanan takım ifşa oldu! Dün Survivor Türkiye’nin resmi Instagram hesabında yanlışlıkla yapılan paylaşımda önceden verilmemiş olan ödüllerden birinin görsellerinin paylaşılması sonrasında kazanan takımın Ünlüler takımı olduğu ifşalandı. Hangi ödül esnasında çekilmiş olduğu belirlenemeyen görsellerde Ünlüler’in daha önce buluşmadığı bir ödülle buluşması ya bu akşamki ya da yarın akşamki dokunulmazlık ile ödülü kesin olarak kazanmış olduklarını ispatladı.

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Survivor All Star’da sil baştan! Bu akşam yayınlanacak bölümün fragmanında Adem’in sezon başında da bir süre yarışmadan uzak kalmasına yol açan diz sakatlığının tekrarlanması sonrası Acun Ilıcalı’nın takımlar arasındaki sayısal farklardan dolayı kadrolarda değişimler yaşanabileceğine yönelik sinyal vermesine yol açtı. Hislerime göre sakatlığı ciddi olmamasına rağmen bir süre oyunlardan uzak kalması beklenen Adem’in bu durumu dolayısıyla yarışmacıların kararına göre takımlar ya sıfırdan kurulacak ya da Gönüllüler’den 1 erkek ve 1 kadın yarışmacı salı günü yayınlanacak elemenin ardından Ünlüler’e geçecek.

Survivor'da Ünlüler ve Gönüllüler Takımı Oyuncuları

Ünlüler Takımı: Adem Kılıçcı, Aycan Yanaç, Barış Murat Yağcı, Batuhan Karacakaya, Birsen Bekgöz, Çağan Atakan Arslan, Elif Gören, Furkan Kızılay, Mert Öcal, Merve Aydın, Nagihan Karadere, Sema Aydemir, Sercan Yıldırım, Bora Edin, Gizem Memiç, Parviz Abdullayev, Aşkım Burçe Tunay

Gönüllüler Takımı: Anıl Berk Baki, Ardahan Uzkanbaş, Berkan Karabulut, Berna Keklikler, Evrim Keklik, Gizem Kerimoğlu, Gökhan Keser, Hikmet Tuğsuz, Nisa Bölükbaşı, Ogeday Girişken, Seda Ocak, Sude Burcu, Yasin Obuz, Ayşe Yüksel, Yağmur Banda