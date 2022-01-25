İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Şener Şen ve İlyas Salman arasındaki küslük sona erdi!
Son Dakika
Şener Şen ve İlyas Salman...
THY, Sabiha Gökçen'den yapılacak 49 uçuşuna iptal kararı aldı!
Son Dakika
THY, Sabiha Gökçen'den yapılacak 49...
Koronavirüs, grip ve RSV virüsü için kokteyl aşı hazırlanıyor!
Son Dakika
Koronavirüs, grip ve RSV virüsü...
WhatsApp, sesli mesajlara 'ses' getirecek yeni özelik! Bu özellik çok güzel olacak!
Son Dakika
WhatsApp, sesli mesajlara 'ses' getirecek...

Instagram çöktü mü, neden giremiyorum? 25 Ocak 2022 Salı Instagram giriş sorunu

Yayına girdiği günden itibaren merak uyandıran ve halen yeni ayrıntıları gelmeye devam eden Instagram çöktü mü, neden giremiyorum? Instagram giriş sorunu başlıklı haberimizi, 25.01.2022’de yayınlanan bültenimizden okuyabilirsiniz.

25 Ocak 2022 Salı 00:00
Instagram çöktü mü, neden giremiyorum? 25 Ocak 2022 Salı Instagram giriş sorunu
Takip Et:

Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya uygulamalarından biri olan Instagram son günlerde giriş sorunlarıyla gündeme geliyor. Milyonlarca kullanıcıya sahip uygulamanın son günlerde çöktüğü ve kullanıcıların giriş yapamadığı görülüyor.

Giriş sorunu yaşayan Instagram kullanıcıları Instagram’a neden giremiyorum, Instagram çöktü mü sorularını araştırıyor. 15 Şubat 2021 Pazartesi günü Instagram kullanıcıları uygulamaya girerken sorun yaşadığını bildirdi. Bazı kullanıcılar ise Instagram hızının yavaşlaması üzerine şikayetlerde bulunuyor.

Instagram çöktü mü?

Instagram kullanıcıları uygulamaya giriş sorunu yaşadığı yönünde çok sayıda paylaşım geldi. Gelen şikayetlere rağmen Instagram’dan resmi bir açıklama yapılmadı. Instagram giriş sorunu yaşayan kullanıcıların şikayetler kısmında sorunlarını bildirmeleri isteniyor. Şikayetlerin bildirilmesi halinde yetkililer bir sorun varsa, bu soruna ilişkin çalışma yapmaktadır.

Instagram nedir?

Instagram, ilk çıkışını bir fotoğraf ve video yani görsel paylaşım yapılan sosyal medya uygulaması olarak yaptı. İlk bakıldığında dijital bir fotoğraf albümü gibi görülen uygulama milyonlarca kişi tarafından kullanılmaya başlandı ve bir Pazar haline geldi.

Bugün Instagram fenomenleri yaptıkları paylaşımlarla ciddi rakamlar kazanabiliyor. Bunun yanı sıra açılan şirket hesapları sayesinde satışlar yapılabiliyor. Zaman içerisinde birçok değişimin yaşandığı uygulama artık sadece görsel paylaşım yapılan bir uygulama olmaktan çıktı. Son olarak Facebook ile birleşen uygulama özellikleri hikaye, reels videoları gibi özellikler kazandırdı.


Son Güncelleme: 25.01.2022 00:00
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
çöktüGiriş SorunuSorunİnstagram
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Instagram dil değiştirme nasıl yapılmaktadır?
Instagram dil değiştirme nasıl yapılmaktadır?
Instagramda gönderimizin beğeni alabilmesi için hangi etiketleri eklemeliyiz? İnstagramda en çok beğeni ve takipçiyi toplayan hashtagler
Instagramda gönderimizin beğeni alabilmesi için hangi etiketleri eklemeliyiz? İnstagramda en çok beğeni ve takipçiyi toplayan hashtagler
Netflix 2022 yılı ücretleri nedir? Netflix'e nasıl üye olunur?
Netflix 2022 yılı ücretleri nedir? Netflix'e nasıl üye olunur?
Dünyanın en güvenilir ve en iyi mobil Forex uygulamaları
Dünyanın en güvenilir ve en iyi mobil Forex uygulamaları
Instagram'da çekiliş nasıl yapılır?
Instagram'da çekiliş nasıl yapılır?
Tiktok ücretsiz takipçi artırma hilesi nasıl yapılır?
Tiktok ücretsiz takipçi artırma hilesi nasıl yapılır?

Popüler Haberler

Vakıfbank uygun faiz oranları ile emeklilere maaşının 22 katına kadar kredi imkanı sunuyor!
Evde bakım maaşı ödenmeye başladı mı? 25 Ocak 2022 Salı evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulama
Instagram çöktü mü, neden giremiyorum? 25 Ocak 2022 Salı Instagram giriş sorunu
FOX TV Ana Haber Selçuk Tepeli canlı izle 25 Ocak 2022 Salı
SGK danışma hattının hizmetleri nelerdir?
Lara Dilan Çalışkan kimdir? Küçük oyuncunun biyografisi
Cam Tavanlar'ın yeni oyuncusu Utku Ateş, Gönül Dağı'ndan neden ayrıldı?
Berkay Tulumbacı kimdir? Berkay Tulumbacı kaç yaşında, nereli?
TRT1 Gönül Dağı dizisi merak edilen oyuncuları ve karakterleri
Emekli vatandaşlarımıza 414 TL ek ödeme yapılacak
Son Düello filmi konusu nedir? Son Düello filmi 2021 yılının ikinci yarısına damga vuracak gibi görünüyor
İkimizin Sırrı Emir ( Ceyhun Mengiroğlu) kimdir?
Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisi İshak Reis kimdir? Yetkin Dikinciler hakkında bilgiler
Avlu dizisinde yer alan Ilgaz Küren kimdir?
Kurban Bayramında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ücretsiz mi?
Kadınlarda emeklilik prim günü nasıl hesaplanır? Emeklilik prim günü hesaplama
Ziraat Bankası'ndan Sevindirici Haber Faizsiz Kredi İmkanı
Ziraat Bankası'ndan emekli kredisi nasıl alınır? Ziraat Bankası emekli kredisi şartları
Halk Eğitim Merkezlerinde kurs açma şartları neler?
Super Me filminin konusu ve incelemesi
KOSGEB'den Mobilyaya Destek İşte Nace Kodları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
Gürses Gazetesi

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.